Cele mai bune telefoane pe care să le cumperi la abonament Orange 2019

Cauți să-ți schimbi telefonul cu unul nou, dar nu știi care este oferta cea ma bună pentru tine? Ți-am pregătit noi o listă cu oferte de la Orange.

Atunci când vrei să cumperi un smartphone ai mai multe metode la dispoziție: poți cumpăra telefonul nou din magazine sau unul second hand, însă mai ai la dispoziție și achiziționarea unui dispozitiv în urma încheierii unui abonament cu unul dintre operatori. Am aruncat o privire peste telefoanele cu abonament la Orange ca să vedem care sunt cele mai bune.

Telefoane abonament Orange 2019. Prima ofertă poate este una prea evidentă, dar Samsung Galaxy S10 este unul dintre cele mai bune telefoane lansate în acest an și dacă vrei ce este cel mai bun atunci trebuie să-l iei în considerare. Review-ul pentru acest telefon îl poți citi aici.

Ca să-l iei trebuie să dai un avans de 369 de euro și apoi să plătești un abonament Orange Me 30. Pentru acest abonament plătești 30 de euro pe lună și primești 30 de GB de net, 600 minute internaționale și nelimitat în țară și în roaming (SEE).

De asemenea, îl poți plăti și în rate, 36 de euro pe lună.

Ce telefoane să-ți iei la abonament la Orange în 2019

Huawei P30 este un telefon pe care să-l iei în considerare pentru 2019. Da, compania are probleme cu americanii, însă nu ar trebui să ai nicio problemă în a folosi un asemenea telefon. P30 are un procesor performant (Kirin 980), îndeajuns de multă memorie RAM (6 GB), iar sistemul de cameră foto este format dintr-un senzor de 40 MP, un obiecti cu unghi ultra-larg de 16 MP și un obiectiv telefoto de 8 MP.

Îl poți lua cu un avans de 259 de euro și la abonament Orange Me 30. Mai există varianta în rate de 20 de euro pe lună. Dacă-l cumperi primești cadou și căști wireless FreeBuds lite (un fel de AirPods, dar pe negru)

O alegere mai puțin evidentă este Razer Phone 2. Este un telefon cu un design mai old-school, dar este foarte performant, bun de gaming și ecranul are o rată de refresh de 120 Hz. L-am testat și am fost foarte impresionați de ecran. Îl poți cumpăra cu 259 de euro, la un abonament Orange Me 30 sau în rate de 20 de euro.

Există o opțiune ieftină și dacă vrei să intri în tabăra Apple. Poți cumpăra iPhone 7 recondiționat la 352 de euro cu Orange Me 16. Sigur, nu este cel mai nou și performant iPhone, dar este în continuare foarte util, iar iOS 13 îl face excelent și pentru 2019.

Înainte să închei îți mai recomand un telefon recondiționat. Samsung Galaxy S8 este un telefon foarte potrivit pentru 2019: are un design excelent, este ușor de ținut în mână, face poze bune și este în continuare capabil să „ducă” orice aplicație și joc din Google Play Store. Senzorul de amprentă nu este amplasat chiar unde trebuie și nici bateria nu este foarte mare (3000 mAh), dar eu zic că merită să-i dai o șansă. Îl poți cumpăra la 189 de euro plus un abonament Orange Me 25.