În ce țară nu va mai fi iarnă începând cu anul 2050

Oamenii de știință au creat un instrument capabil să prezică viitorul climei din orașele din Australia în 2050. Astfel, au descoperit ceva neprevăzut – în acel an, iarna nu va mai exista.

„În 30 de ani, iarna așa cum o știm va fi inexistentă”, a explicat cercetătorul Geoff Hinchliffe într-un comunicat de presă. Întreaga echipă a fost formată din designeri de la Australian National University’s School of Art and Design și de la Australian National University Climate Change Institute. Cercetătorii au folosit date adunate de la Bureau of Meteorology și de la Scientific Information for Land Owners.

Odată strânse toate datele, oamenii de știință au trebuit să găsească o cale prin care să le expună publicului într-un mod interesant. „Asta a însemnat folosirea de culori, forme și mărime într-o compoziție computerizată care arată toate valorile de temperatură dintr-un an într-un singur cadru”, a spus Hinchliffe. „Face [informațiile] bogate și interesante din punct de vedere vizual și oferă multe detalii într-un mod care [se] conectează emoțional cu oamenii prin localizarea acestora în orașul lor propriu”.

Doar că, pe măsură ce creau instrumentul de prezicere a vremii, cercetătorii au descoperit că predicțiile nu includeau modelul clasic al celor patru anotimpuri. „Ne-am uitat la temperaturile medii din trecut ale fiecărui sezon și le-am comparat cu datele proiectate, și ceea ce am găsit peste tot este că nu există vreo perioadă de iarnă continuă sau durabilă”, a mai spus Hinchliffe.

Australienii s-ar putea să experimente în viitor, în loc de patru anotimpuri, doar trei: primăvara, vara și „noua vară”. Această nouă vară va presupune temperaturi constante de peste 40 de grade Celsius,

Cercetătorii speră ca această nouă descoperire să deschidă ochii oamenilor cu privire le cât de gravă este încălzirea globală și la cât de urgente ar trebui să fie considerate măsurile de protecție a mediului și oprire a poluării.