Surpriză pentru Dacia: ce s-a întâmplat la testele de siguranță

Pe cât de jos a dus Renault prețul mașinilor Dacia, pe atât de proaste au fost și scorurile obținute la testele de siguranță. Dar asta s-ar putea schimba, după cum vedem odată cu testarea unui nou Duster.

În urmă cu aproape un an aflam despre cum Dacia Duster s-a descurcat mediocru la testele Latin NCAP. Practic, la fel ca la Euro NCAP, doar că în America de Sud. Mașina a obținut un calificativ similar cu cel acordat la testele efectuate cu prima generaţie, adică trei stele din cinci posibile.

Testul de acum a fost realizat pe un Renault Duster care va fi vândut și în India și probabil în numeroase alte țări. Poate chiar și România. Mașina a obținut un scor de patru stele din cinci în ceea ce privește siguranța adulților și trei stele din cinci pentru copii.

Renault Duster, care-i Dacia Duster vândută sub marca francezilor, are două airbaguri pe față, reminder ca să-ți pui centura și ESC. Mașina s-a descurcat decent la testele frontale, dar încă are probleme la cele din lateral. Conform India Car News, acest model va fi lansat în 2023 și va avea un motor electric, dar și un design interior nou.

Ce înseamnă performanța Dacia la testele de siguranță

În urmă cu un an, directorul Latin NCAP a spus că rezultatul este inacceptabil pentru vehicule aflate în topul vânzărilor. A încurajat producătorul care controlează Dacia să facă schimbări rapid.

Totuși, trebuie să știi și că sunt câteva diferențe între ce se vinde sub marca Dacia și ce vinde Renault sub propriul brand. În cazul testului din 2018, mașinile Renault Sandero şi Logan nu au, în varianta standard, multe dintre sistemele de siguranţă care intră în dotarea de bază a aceloraşi modele vândute în România şi Europa sub marca Dacia.

Așa că vestea de acum poate fi cu atât mai importantă. Dacă în India și în testele Latin NCAP, noua Renault / Dacia Duster s-a descurcat bine, în Europa s-ar putea să ia patru stele pentru siguranța tuturor ocupanților.