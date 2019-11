Surpriza neplăcută de la Instagram: „Testăm o schimbare”

Facebook încearcă să se țină departe de critică, iar prin Instagram vrea să facă și câteva schimbări pozitive. Acum, testul se extinde și s-ar putea să vezi mesajul de atenționare și în România.

În ultimii ani s-a discutat masiv despre impactul pe care rețelele sociale ca Facebook și Instagram îl au asupra noastră. Tocmai de aceea, de ceva timp, Instagram face un test prin care ascunde numărul de like-uri. Îl ascunde pentru cei care îți văd postările, nu și pentru tine, dar tot e ceva ca să tempereze cumva fuga după celebritate online. Decizia vine într-un an plin cu schimbări de la Facebook.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019