Instagram continuă ascunderea like-urilor: când vei vedea cea mai mare schimbare implementată

Dacă viața ta depinde de numărul like-urilor pe Instagram, o nouă schimbare anunțată de gigantul american s-ar putea să te sperie.

Cei de la Instagram lucrează de mult timp la o actualizare importantă adusă rețelei sociale. Aceasta este cea mai radicală modificare vizavi de interacțiunea ta cu platforma de la inventare ei. În contextul în care vedetele de pe Instagram se laudă cu milioane de like-uri la fiecare postare, se pare că, în curând, nu le vei mai vedea.

Numărul like-urilor va fi ascuns pentru privitorii postărilor, pentru a pune accent pe conținut, în defavoarea popularității sale. Tu, ca persoană care crează conținutul cu pricina, vei vedea în continuare câte like-uri are fiecare postare a ta. Din păcate, nimeni altcineva nu va avea același privilegiu.

Singurul detaliu care va ajuta un simplu privitor să înțeleagă dacă ești sau nu influencer va consta în numărul tău de urmăritori. Acea particularitate va fi în continuare disponibilă, dar în interfața aplicației, va fi mai mică, din punct de vedere vizual.

Instagram a început testele legate de ascunderea like-urilor încă din luna aprilie a acestui an, dar a făcut-o în piețe mai puțin importante pentru gigante. Testele se extind însă în aceată perioadă și este o șansă foarte mare să ajungă în următoarele luni și în România.

Inițial, update-ul care a supărat o mare parte dintre utilizatori a fost introdus în Canada. Nu a durat mult până s-a extins în Irlanda, Italia, Japonia, Brazilia, Australia și Noua Zeelandă, în luna iulie a acestui an. La lista cu pricina, în mod surprinzător, se adaugă în această lună Statele Unite ale Americii.

Anunțul pe marginea aceste schimbări importante a fost făcut de CEO-ul Instagram în cadrul confeinței Wired25. Modificarea va fi implementată începând cu această săptămână.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It’s the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD

— WIRED (@WIRED) November 9, 2019