Street Fighter V Arcade Edition, gratuit: cum îl poți testa fără să plătești

Dacă nu ai avut încă ocazia să testezi cel mai nou joc din seria Street Fighter, Capcom vine cu o oferă de nerefuzat și te lasă să-l joci gratuit, timp de o săptămână.

Street Fighter este una dintre cele mai populare francize din domeniul jocurilor video din toate timpurile. Primele jocuri au fost lansate în urmă cu mai bine de 30 de ani, iar fanii continuă să aibă parte de vești bune de la Capcom. Cea mai recentă implică posibilitatea experimentării titlului fără să cheltui vreun ban.

Din păcate, jocul nu va rămâne al tău după perioada de probă, dar având în vedere că ai o săptămână timp să-l testezi, vei putea lua o decizie informată legată de o eventuală achiziție. În orice caz, dacă tot vine mini-vacanța de Paști, oferta creatorilor Street Fighter vine ca o mănușă.

Street Fighter V Arcade Edtion va fi disponibil gratuit în perioada 23 aprilie – 5 mai. Asta înseamnă că, începând de astăzi, în cazul în care ai un PlayStation 4, PS4 Pro sau un PC capabil, te poți juca pe parcursul întregii perioade. Posesorii de PC-uri îl vor putea descărca în acest timp prin intermediul Steam. În versiunea gratuită a jocului vei putea utiliza oricare dintre cei 16 jucători care sunt incluși în versiunea standard de Street Fighter V.

Dacă ai cumpărat deja jocul, Capcom vine cu alte beneficii pentru tine. Este vorba de deblocarea a patru personaje care în mod normal ar fi fost achiziționabile printr-un DLC. În plus, vei avea acces la conținutul din add-on-ul Breath of Fire II. Cele patru personaje sunt Akuma, Blanka, Juri și Menat. Pot fi folosite în luptele din categoria Ranked, Casual, Battle Lounge, Training și Challenges.

Play Street Fighter V: Arcade Edition for FREE from April 23 thru May 5 on PlayStation 4 and Steam!

Four DLC characters unlocked for #SFV owners, Breath of Fire II content and more!

▶️ https://t.co/MbvnRuCI6O pic.twitter.com/vsksxyc5gA

— Street Fighter (@StreetFighter) April 16, 2019