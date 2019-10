Stranger Things revine oficial pe Netflix cu sezonul 4

Stranger Things este unul dintre cele mai de succes seriale de pe Netfix și vine acum cu sezonul 4 pe plaforma de streaming.

Serialul va avea și sezonul 4, care ar putea răspunde tuturor întrebărilor pe care ți le-ai pus la sfârșitul sezonului anterior.

Aflăm informația dintr-o postare pe pagina oficială de Twitter. Anunțul vine și cu un teaser din care nu aflăm totuși nimic. Nu are nicio secvență din noul sezon, ci vine doar cu o singură propoziție pe ecran, cu niște clopote ca zgomot de fundal. „We’re not in Hawkins anymore”, sau „Nu mai suntem în Hawkins”, ar însemna că acțiunea din noul sezon ar urma să fie în afara orășelului.

we’re not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Nu există încă o dată oficială de lansare a noului sezon din Stranger Things pe Netflix. Între sezoanele doi și trei a existat o pauză de aproape doi ani. Astfel, dacă iei în considerare faptul că sezonul trei a apărut destul de recent, în iulie 2019, e posibil să fi nevoit să aștepți până în 2021 pentru a afla ce se întâmplă în Hawkins.

Ce vom afla în sezonul 4 din Stranger Things

Poate cea mai mare curiozitatea a fanilor serialului o reprezintă scena morții lui Jim Hopper, din ultimul episod al sezonului trei. Multe indicii par să arate că acesta n-ar fi murit de fapt, ci l-am putea vedea în sezonul 4 din Stranger Things.

În ultimul episod, într-o scenă din mijlocul genericului de final, îi vedem pe ruși într-o bază secretă din țara lor. În momentul în care doi gardieni se apropie de ușa unei celule, unul dintre ei spune: „Nu americanul”. Astfel, cei mai mulți par să creadă că respectivul american ar fi chiar Hopper.

De asemenea, în sezonul aptru din Stranger Things e posibil să aflăm și motivul pentru care rușii încearcă să deschisă poarta către Upside Down pe care Eleven, Mike și restul au încercat atât de tare s-o închidă în sezonul doi.