Când începe sezonul 2 din serialul Netflix Lost in Space

Netflix aduce continuări ale celor mai urmărite seriale, iar prinre acestea se numără și Lost in Space, pe care l-ai putea vedea curând.

Noile sezoane ale serialelor preferate par să dureze o eternitate atunci când ești captivat de poveste și ești curios să afli ce urmează să se întâmple. Este și cazul fanilor serialului Lost in Space, care așteaptă de mai de mult sezonul al doilea.

Când vine vorba de seriale pe Netflix, Lost in Space este unul dintre cele mai apreciate. Din păcate, așteptarea a fost una lungă, până acum.

Filmările au început deja din septembrie 2018. Mina Sundwall, actița care joacă rolul lui Penny a postat pe Twitter o fotografie din spatele camerelor. „Vă promit că e foarte înfricoșător”, menționează aceasta.

i promise you it’s really scary. #lostinspace #bts pic.twitter.com/8nuhrA3l3G

Primul sezon al serialului a ajuns pe platformă pe 13 mai 2018. Netflix a anunțat că va exista un al doilea sezon din serial după doar o lună de la lansarea primului. Partea proastă e că asta se întâmpla tocmai în mai 2018.

More Danger, Will Robinson. Lost in Space Season 2 is coming. pic.twitter.com/SBEbJaKUIi

— Lost In Space (@lostinspacetv) May 14, 2018