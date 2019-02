Flickr este unul dintre cele mai vechi servicii pentru găzduirea fotografiilor. După ce a trecut prin numeroase transformări, acum a început să aplice destul de agresiv un sistem de abonamente. Sunt multe motive pentru care am decis să plătesc.

În 2019, a devenit inadmisibil să-ți mai pierzi o fotografie. Indiferent dacă îți este furat telefonul sau l-ai scăpat în piscină, scuzele nu mai există. Nu mai ai cum să spui că mi s-a stricat hard disk-ul sau mi-a fost furat laptopul.

În mod realist, acest scenarii există în continuare, dar, dacă ți-ai pierdut pozele în urma unor astfel de experiențe, este exclusiv din vina ta.

Dacă ai un iPhone, Apple se oferă să-ți salveze fotografiile în iCloud. Ești nevoit să plătești un euro pe lună pentru 50 GB de spațiu dacă nu îți ajung cinci gratuiți, dar măcar îți sunt salvate la rezoluția lor adevărată, în timp real și le poți accesa de pe orice dispozitiv și, cu ajutorul browserului tău preferat, de pe orice laptop.

Posesorii de Android sunt forțați spre soluția oferită de Google. Prin intermediul Google Photos, fără să plătești vreun leu, toate pozele tale sunt sincronizate fără niciun fel de intervenție din partea ta, în cloud-ul gigantului din Mountain View.

În plus, mecanismul pus la dispoziție de Google funcționează și pe iPhone sau iPad, dacă îți instalezi din App Store aplicația Photos a companiei americane.

Singurul detaliu la care trebuie să fii deschis este un anumit nivel de compresie al fotografiilor. Pentru un ochi neantrenat, fotografiile din Google Photos sunt perfecte. Dacă ții însă la detalii și obișnuiești să faci fotografii și cu o cameră dedicată, nu doar cu un iPhone sau Android, oferta gratuită a Google nu este pentru tine. Eventual, le dai 10 lei pe lună celor de la Google și îți vei putea urca imaginile necomprimate în Google Drive, în limita a 100 GB.

Flickr este mai rentabil, iar acesta e doar primul avantaj

Folosesc Flickr din iunie 2007. Prin diverse aplicații de mobil și clienți de sincronizare, în tot acest timp, mi-am urcat 51.394 de fotografii – aproximativ 101 GB.

Din totdeauna, ai avut 1TB de spațiu gratuit pe Flickr pentru fotografii necomprimate pe care le puteai urca online într-o manieră securizată, doar pentru tine. În același timp, pe unele dintre ele le puteai face publice pentru a face parte din comunitatea creatorilor de conținut de pe această platformă online.

La fel ca Google sau iCloud, există aplicații gratuite de mobil omonime care facilitează sincronizarea fotografiilor când te afli în preajma unei conexiuni Wi-Fi. Dacă nu ai o problemă cu datele celulare, ți le poți sincroniza și pe 3G sau 4G.

Din cauza schimbărilor succesive de management, Flickr s-a reinventat în ultimele luni și a ajuns să îmbrățișeze cu două mâini găzduirea fotografiilor și a clipurilor video contra cost. În condițiile date, am decis să plătesc pentru privilegiul de a folosi platforma, nu doar pentru că aveam deja o librărie stufoasă de imagini online.

Flickr nu a devenit mai complex în ultimii ani. Nu este revoluționar. Nu încearcă să țină loc de Facebook sau Instagram. În schimb, nu m-a dezamăgit niciodată. Serviciul nu a picat niciodată, nu am pierdut vreo poză și nu am întâmpinat vreo problemă când am încercat să-mi descarc rapid 50 de imagini sau 500, la rezoluția lor nativă.

Ce ofertă are Flickr și de ce s-a ajuns aici

După ce a ieșit de sub tutela Yahoo, Flickr a devenit de ceva timp o companie SmugMug. Nu contează dacă ai știut de acest detaliu, important este că, la finele anului trecut, oficialii serviciului te-au notificat că, începând cu 5 februarie 2019, vei fi limitat la găzduirea a o mie de fotografii pe platforma online. Toate celelalte, dacă nu le-ai descărcat deja, vor fi șterse, începând cu cele mai vechi.

În același moment în care Flickr a schimbat patronajul, platforma a trecut la o infrastructură AWS – Amazon Web Services. Aceasta este și mai fiabilă decât cea pe care o foloseau în trecut, iar probabilitatea să întâmpini vreodată probleme este nulă în proporție de de 99,99%.

Dacă cele 1.000 de fotografii nu îți sunt suficiente, poți achita o taxă anuală de 50 de dolari, aproximativ 200 lei pentru găzduirea unui volum infinit de poze. Nu mai vorbim de 1 TB sau 10 TB. Limita de spațiu a fost eliminată complet în momentul în care ai decis să plătești pentru un abonament.

În teorie, poți urca și clipuri video în aceleași condiții de stocare nelimitată, dar nu am făcut foarte multe experimente pe marginea subiectului. Cel mai mare clip pe care l-am urcat are vreo 300 MB.

În plus, după plata celor 200 lei, beneficiezi de un client de sincronizare al fotografiilor tale pentru mobile și desktop cu Windows sau macOS. Acela este descărcabil de aici. În captura de ecran de mai sus se poate vedea cum arată versiune de Mac a instrumentului de sincronizare.

Ca o notă de subsol, m-am bucurat că respectivul program se descurcă să-mi ia și pozele din librăria Photos de pe Mac, nu doar din foldere.

Vizavi de legătura dintre fotografi profesioniști și Flickr, din aplicații precum Adobe Lightroom sau Apple Aperture, îți poți urca fotografiile direct pe platformă ca o soluție de backup pe care o ai în permanență la îndemână.

Ce îți dă Flickr și nu îți dă Google sau Apple

Inițial, am optat pentru găzduirea fotografiilor pe Flickr pentru spațiu. Ca referință, valoarea gratuită de 1TB care nu mai este valabilă de câteva zile a existat din totdeauna. Nu aveam vreo șansă să profit la maxim de ea, pentru că nu am fost niciodată fotografi profesionist.

În plus, până și fotografiile făcute cu telefonul, erau semnificativ mai mici în 2010 decât în 2019. Era însă o chestiune de confort psihologic care m-a făcut să recomand serviciul multor prieteni și cunoștințe.

În plus, spre deosebire de Google, Flickr nu a apelat niciodată la tertipuri precum „fotografii la calitate înaltă” ca să-ți găzduiască toate imaginile. Fiecare poză făcută de tine ajunge online cu detaliile meta de acum 10 – 15 ani, în funcție de momentul în care ai început să folosești serviciul.

Dacă cei 50 de dolari ți se par prea mulți, s-ar putea să te încânte faptul că abonamentul la Flickr se reflectă în mai multe reduceri și oferte la diverse achiziții. Cea mai importantă dintre ele este reducerea de 15% la un abonament anual de Adobe Creative Cloud, suita de aplicații care include Adobe Photoshop și Lightroom, pe lângă multe alte programe populare.

Reducerea este de la 60 de euro pe lună la 50 de euro, detaliu care se traduce într-o reducere de 120 de euro în primul an. Lista completă a beneficiilor poate fi văzută în captura de ecran de mai jos.

În mod real, nu este exclus să renunț la Flickr peste un an, dar având în vedere că am 50.000 de fotografii făcute de la mijlocul anilor 2000 și până în prezent la un tap distanță, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.

Accept până și că nu oricine are suficient de multe motive să se aboneze o platformă online pentru găzduirea imaginilor, dacă este mulțumit de Google sau Apple iCloud.

Sfatul meu este însă să apelezi neapărat la o soluție online de backup automat a fotografiilor. Cu cât mai multe dintre amintirile tale sunt găzduite pe mobil, cu atât este mai important să reduci la zero probabilitate de a le pierde vreodată. Dacă nu ai stresul unui spațiu limitat, cu atât mai bine.