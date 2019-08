Spider-Man s-a rupt de Marvel: urmașii lui Stan Lee îți explică de ce e bine așa

Din cauza unor neînțelegeri contractuale între Sony și Disney, Spider-Man nu mai face parte din MCU, iar universul Marvel va fi mai sărac.

Indiferent cât de fascinat ești de Universul Cinematografic Marvel și cât de dragi îți sunt personajele, tot ce vezi pe marile ecrane este despre bani. Disney a devenit un mastodont al industriei cu unele dintre cele mai importante francize din domeniu sub umbrelă.

Ca să înțelegi câ nu are nicio legătură cu conținutul de calitate, ci doar cu banii, gândește-te la relansarea Avengers Endgame în cinematografe doar cu scopul de a depăși Avatar la box office. Cei de la Disney sunt atât de disperați încât Spider-Man Far from Home va reveni în cinematografe într-o variantă extinsă. Cu alte cuvinte, ai fost un fraier că te-ai dus la premieră, pentru că ai pierdut o parte din film pe care o vor vedea doar cei care au deslușit mișculației gigantului Disney.

Detaliile de fond contează mai puțin, dar un lucru este clar, Disney nu-și respectă fanii, iar afirmațiile fiicei lui Stan Lee atestă faptul că nu l-au respectat nici măcar pe creatorul benzilor desenate, pe vremea când era în viață. ”Marvel și Disney caută să controleze complet creațiile tatălui meu și trebuie opriți și contrabalansați de alții care, deși caută să profite, au un respect autentic pentru Stan Lee și moștenirea sa. Indiferent dacă este Sony sau altcineva, evoluția continuă a personajelor lui Stan și moștenirea sa merită mai multe puncte de vedere. Când tatăl meu a murit, nimeni de la Marvel și Disney nu a încercat să mă contacteze. Din prima zi, au transformat munca tătălui meu într-o comoditate și nu i-au arătat lui sau moștenirii lui niciun pic de respect sau decență. În final, nimeni nu s-ar fi putut comporta mai groaznic cu tătăl meu decât directorii Marvel și Disney.”, a explicat Joan Celia Lee într-un interviu acordat celor de la TMZ.

Spider-Man a redevenit o proprietate exclusivă Sony, iar probabil că așa este mai bine.