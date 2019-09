SpaceX dezvăluie noul prototip Starship: ce șanse are să ajungă pe Marte

Elon Musk a dezvăluit prototipul rachetei Starship, care ar urma să trimită, într-o bună zi, oamenii pe Lună sau pe Marte.

Anunțul a venit în cadrul unui eveniment din cadrul sediului SpaceX din Texas. Acolo, Elon Musk a prezentat designul impresionant al noului prototip de rachetă.

Poți vedea întregul eveniment aici:

Nava spațială a fost special construită pentru ca Elon Musk să-și poată îndeplini visul, acela de a coloniza și alte planete din Sistemul Solar. Potrivit companiei, Starship ar puta transporta aproximativ 100 de persoane în cadrul unui zbor de lungă durată interplanetar.

Va avea o lungime de 50 de metri, un diametru de nouă metri și va putea ridica o greutate de 150 de tone. Va fi lansată în spațiu de către racheta numită The Super Heavy, care ar putea fi dotată cu 37 de motoare Raptor.

„Starship va fi cea mai puternică rachetă din istorie, capabilă să care oamenii către Lună, Marte, și chiar mai departe”, a postat compania pe contul oficial de Twitter.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019