Sharp intră în cursa telefoanelor de top, cu Snapdragon 855 și două crestături

Telefoanele Sharp nu au fost foarte populare în Europa, dar japonezii au lansat niște modele foarte interesante în ultimii ani, iar noul Aquos R3 vine cu particularități interesante.

În luna noiembrie a anului trecut, cei de la Sharp au luat o decizie un pic ciudată pentru a-și scoate în evidență unul din smartphone-urile din portofoliu. Au lansat Aquos R2 Compact cu două crestături, una sub formă de picătură în partea de sus a ecranului și una semnificativ mai mare în partea de jos.

Deoarece se pare că respectivul gadget a fost un succes, japonezii au lansat de curând Aquos R3. Ilustrat în imaginile alăturate, terminalul se ascunde în spatele unui panou Pro IGZO de 6,2 inci cu o rezoluție nativă de 3120 x 1440 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120Hz. Ca bonus, ecranul este certificat HDR10 și ar trebui să se vadă spectaculos. În privința crestăturilor, cea de sus găzduiește o cameră de 16,3 megapixeli pentru selfie-uri, în timp ce un senzor de amprentă este integrat în partea inferioară.

În privința camerelor principale, telefonul are două în colțul din stânga sus. Cea principală are 20 megapixeli cu F/1.7 și un câmp vizual de 78 de grade. Cea de a doua, de 20 megapixeli, este destinată filmărilor, are F/2.4 și un câmp vizual de 125 de grade.

La interior, micuțul utilizează un Snapdragon 855 cu 6GB RAM pentru asigurarea performanței. Vine preinstalat cu Android Pie și incorporează o memorie internă de 128GB. Acumulatorul este de 3200mAh și suportă încărcarea rapidă wireless, la 11W prin intermediul standardului Qi. Va fi interesant de văzut cât va rezista departe de priză cu această baterie, în contextul în care, ecranul pare să fie un consumator destul de important.

Până la această oră, detaliile de disponibilitate și preț nu au fost făcute publice, dar nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile până vom afla dacă îl vom putea achiziționa pe canale oficiale în țara noastră