Sezonul patru din Rick and Morty are un trailer și o dată oficială de lansare

Rick and Morty, una dintre cele mai populare animații ale momentului, revine oficial cu un nou sezon, mai devreme decât te așteptai.

Dacă și tu ești curios să vezi prin ce mai aventuri trec Rick, omul de știință nebun, și nepotul său Morty, vei putea urmări noi episoade destul de curând. Sezonul patru din serial va avea premiera pe 10 noiembrie.

Fanii Rick and Morty ar putea fi totuși dezamăgiți de numărul de episoade pe care le vor putea urmări. Potrivit postării de pe Instagram, noul sezon ar avea numai cinci episoade. Nu e clar dacă acesta este numărul final de episoade din sezonul patru sau dacă vor mai apărea episoade pe parcurs.

Adult Swim a lansat și un trailer pentru cel mai nou sezon. Include și personaje deja familiare, precum Mr. Meeseeks sau Mr. Poopybutthole.

Serialul a debutat în 2013 și a prins repede la public. Între timp, a devenit una dintre cele mai populare animații ale momentului.

Așteptarea a fost destul de lungă pentru cei care urmăresc animația. Ultimul episod al sezonului trei a apărut acum doi ani, în octombrie 2017.

Justin Roiland, co-creator al serialului a anunțat în mai 2018 că animația va mai dura pentru cel puțin încă 70 de episoade.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018