Ce nu mai vezi în viitoarele seriale Netflix. Vinovat ar fi Stranger Things

Multe dintre serialele de succes sunt construite după o rețetă similară, însă viitoarele show-uri Netflix vor renunța la acest aspect din cauza Stranger Things.

Viitoarele seriale originale Netflix cu un rating de 14 sau PG-13 (cu acordul părinților) nu vor mai include scene cu oameni care fumează sau care folosesc țigări electronice, decât în cazurile în care trebuie respectată istoria sau pentru respectarea acurateții personajului.

De asemenea, platforma va evita să mai arate scene cu oameni care fumează și în alte proiecte destinate adulților. Și aici există o excepție și vei mai putea vedea personaje cu o țigară în gură dacă „este esențial pentru viziunea artistică a creatorului sau dacă acestă trăsătură este definitorie personajului”.

Un reprezentant al Netflix a spus că susține exprimarea artistică, dar „recunoaștem efectul negativ pe care fumatul îl are asupra sănătății și când o astfel de activitate este ilustrată în mod pozitiv poate influența audiența tânără”. Dacă nu este îndeajuns, Netflix va dezvălui detalii despre fumat și personajele care fumează atunci când încadrează un serial sau film pentru o anumită categorie de vârstă.

Fumatul, din ce în ce mai prezent în serialele Netflix

Această schimbare apare după ce o organizație anti-fumat numită Truth Initiative a eliberat un raport în care arată că în sezonul doi din Stranger Things există 262 de scene în care este ilustrat fumatul, în creștere de la 182 de scene din primul sezon. Potrivit Truth Initiative, în fiecare episod din Stranger Things apare un personaj care fumează. Acest raport a apărut la doar câteva zile înainte de debutul sezonului trei al Stranger Things.

Totuși, serialul supranatural nu este singurul vinovat. Se pare că scenele cu fumat se înmulțesc în serialele originale Netflix, ce sunt populare cu audiența cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. De exemplu, în sezonul doi al Unbreakable Kimmy Schmidt există doar nouă astfel de scene, dar în sezonul trei cineva s-a apucat de fumat pentru că numărul scenelor în care cineva apare fumând a ajuns la 292.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul Orange is the New Black.