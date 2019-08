Cinci seriale bune pe care să le vezi pe platforma de streaming Amazon Prime

Amazon Prime este una dintre cele mai populare platforme de streaming ale momentului și poți vedea aici câteva seriale care nu te vor dezamăgi.

Amazon Prime este un competitor important pentru Netflix și HBO Go și are câteva opțiuni de seriale demne de urmărit. E adevărat, platforma de streaming nu e încă la fel de generoasă în ceea ce privește selecția de titluri pe care o au celelalte două, însă Amazon Prime îți oferă și câteva seriale bune de urmărit.

Cele mai interesante seriale de pe platforma de streaming Amazon Prime

Too Old to Die Young (2019)

Serialul spune povestea lui Martin Jones, un detectiv care duce o viață dublă ca asasin plătit în lumea de jos a Los Angelesului. Acesta ajunge să sufere o adevărată criză existențială care nu duce decât la și mai multă violență. Serialul a fost apreciat în primul rând pentru cinematografia sa.

Fleabag (2016)

Serialul de pe platforma de streaming Amazon Prime este o comedie adaptată după piesă de teatru premiată. Spune povestea unei femei care încearcă să supraviețuiască vieții din Londra după ce trece recent printr-o tragedie.

The Sopranos

Tony Soprano este șeful mafiei din New Jersey, iar serialul ne arată cum trece acesta prin probleme personale și profesionale care ajung să îl afecteze la nivel psihic.

Deși serialul este deja vechi de 20 de ani, se numără categoric printre cele mai bune titluri pe care le ai la dispoziție pe Amazon Prime.

The Wire

Acțiunea este setată în orașul american Baltimore și spune povestea problemelor legate de droguri atât prin ochii traficanților de substanțe, dar și prin cei ai autorităților.

Serialul nu este unul nou. Accesta a apărut în 2002, însă majoritatea îl consideră demn de primul loc în topul celor mai bune seriale de pe platforma de streaming Amazon Prime.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Povestea serialului este una destul de atipică, a unei femei casnice din anii 1950 care se hotărăște să se apuce de stand up comedy. Speranțele femeii sunt destul de greu de îndeplinit în contextul perioadei respective.