Seagate a anunțat soluțiile de stocare de care ai nevoie în 2019

Seagate a profitat de CES 2019 ca să anunțe o extensie a portofoliului. Da, sunt pe listă și SSD-uri noi pe care să le folosești anul acesta.

Seagate promite că noile soluții sunt potrivite atât pentru gameri și entuziaști, cât și pentru cei care lucrează în industriile creative. Noile soluții de stocare a datelor permit utilizatorilor să trăiască cât mai bine din punct de vedere digital în contextul actual.

Cele mai recente produse Seagate, inclusiv LaCie Mobile Drive, LaCie Mobile SSD, HDD Seagate Backup Plus, FireCuda 510 și BarraCuda 510 SSD-uri interne și IronWolf 110 NAS SSD, sunt concepute pentru a se potrivi unei varietăți de nevoi de stocare a datelor.

Compania susține că LaCie va continua să livreze soluții de stocare reprezentative pentru toți utilizatorii care își doresc un design perfect. LaCie Mobile Drive este ideal pentru o librărie digitală în continuă creștere cu a sa capacitate fiind limitată la un masiv 5 TB. Când ai nevoie de un transfer rapid de fișiere, LaCie Mobile SSD reprezintă soluția perfectă cu viteze de până la 540 MB/s și capacități de stocare de până la 2 TB.

Pentru backup, ai putea lua în calcul Seagate Backup Plus. Este o familie de hard disk-uri portabile externe împărțite astfel: Backup Plus Slim (capacități 1 TB și 2 TB) și Backup Plus Portable (capacități 4 TB și 5 TB) sunt echipate cu finisaje din aluminiu disponibile în negru, albastru și argint și oferă backup automat.

În gaming, Seagate îți ia în serios nevoia de viteză. FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD oferă performanțe ridicate, cu viteze mari de citire și scriere pentru experiența de joc perfectă. Procesarea video clară 4K și IOPS mare permite jucătorilor să ruleze mai multe fluxuri și programe video simultane – esențiale pentru înregistrarea pe gameplay și streaming.

Pentru o persoană care face multitasking de calitate și solicită performanță, modelul BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD oferă viteze superioare pentru accelerarea aplicațiilor, cu un factor de formă ultra-mic pentru laptopuri ultra-subțiri, mini-PC-uri și desktop-uri.

Nu în ultimul rând, SSD-ul IronWolf 110 de la Seagate este primul SSD din lume construit pentru NAS. Acesta este conceput pentru fiabilitate la nivel enterprise, este construit să funcționeze non-stop și oferă capacități de până la 3,84 TB. Tehnologia exclusivă Durawrite de la Seagate vă ajută să accelerați citirea și scrierea, să extindeți durata de viață a flash-ului și să furnizeze până la 7000 TBW pe unitatea de capacitate de 3,84 TB.