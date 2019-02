Cum a fost schimbată clima în America din cauza europenilor

Înainte ca Cristofor Columb să descopere America în 1942, regiunea adăpostea o populație de peste 6 milioane de băștinași. Un secol mai târziu, numărul lor a scăzut la 6 milioane.

Contactul băștinașilor americani cu europenii a adus celor dintâi nu doar război și foamete, ci și boli cândva letale, precum variola, pojarul și gripa, care au decimat populații locale întregi. Pierderile au constituit, la acea vreme, 10% din populația totală a Pământului.

Un nou studiu, publicat în jurnalul Quarternary Science Reviews, sugerează că multitudinea de morți a dus la o mică epocă de gheață, care ar fi durat între secolele șaisprezece și nouăsprezece.

While journalists report as though the article makes an entirely new argument, its core concept actually dates back to 2003, when climatologist William Ruddiman first proposed it. The new article is really a comprehensive attempt to test an old idea. 2/15 https://t.co/YoNVRlRPuM

— Dagomar Degroot (@DagomarDegroot) January 31, 2019