Ce poți vedea în scenele post-credits în noua versiune Avengers:Endgame

În cazul în care nu ai aflat, Avengers: Endgame se relansează în cinematografe. Iar această nouă versiune conține scene în plus, chiar și după credits.

„Avengers: Endgame” a făcut 2.743 de miliarde dolari la box office. Cu toate astea, tot nu a bătut filmul „Avatar”, regizat de James Cameron, care încă domină recordul global de încasări la box office, cu 2.788 de miliarde de dolari pe care i-a încasat.

Iar acesta pare să fie motivul principal pentru care Marvel vrea relansarea filmului în cinematografe. Această nouă versiune conține scene, ce inițial fuseseră tăiate la montaj, dar și un tribut Stan Lee.

Ce conțin scenele în plus din Avengers: Endgame

Dacă nu vrei să îl mai vezi din nou la cinema sau dacă nu vrei să aștepți să apară pe internet, atunci îți spunem noi ce conțin acele scene, ca să nu-ți mai pierzi timpul.

În primul rând, există un tribut în cinstea lui Stan Lee, co-creatorul Avengers, Spiderman și a altor multe personaje din universiul Marvel. În video îl vedem pe Lee interacționând cu regizorii James Gunn (Guardians of the Galaxy), Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Kenneth Branagh sau Jon Favreau (Iron Man), dar îl vedem vorbind și cu actorul Chris Hemsworth (Thor). În final, Lee spune că este un tip foarte norocos, apoi apare un mesajul: „Stan we love you 3000”, făcând referire la vorba lui Iron Man din Endgame.

Într-o scenă tăiată la montaj îl vedem pe Hulk (Mark Ruffalo) salvând mai multe persoane dintr-o clădire în flăcări, apoi primește un telefon de la Captain America. În clip apare și Reginald VelJohnson în rolul unui pompier. Reginald VelJohnson este faimos pentru rolul său din Die Hard (el a jucat rolul polițistului cu care vorbea Bruce Willis).

Apoi vedem o altă scenă din viitorul film din universul Marvel, Spider-Man: Far From Home. Nick Fury (Samuel L. Jackson) și agentul Maria Hill (Cobie Smulders) îl întâlnesc pe Mysterio (Jake Gyllenhaal) în Mexic. La final, apare un mesaj de mulțumire din partea Marvel Studios.

Asta ca să știi, să nu mai dai banii pe bilet pentru Avengers: Endgame.