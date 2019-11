Sateliții lui Elon Musk au împiedicat observarea unei ploi rare de meteoriți

Elon Musk are un proiect ambițios prin care trimite mai mulți sateliți în spațiu, iar aceștia dau acum bătăi de cap astronomilor.

Elon Musk vrea să ofere acces la internet tuturor oamenilor de pe Pământ. Pentru asta, ar putea trimite în spațiu până la 42.000 de sateliți care să poată da acoperire zonelor de pe Pământ pe suprafața cărora internetul este fie neexistent, fie prea scump, fie de o calitate foarte proastă.

Numai că, ideea miliardarului a fost destul de criticată de astronomi. SpaceX a efectuat deja două lansări a câte 60 de sateliți, iar aceștia au reușit deja să cauzeze probleme.

Luni, 25 noiembrie, a avut loc un eveniment destul de rar în spațiu. Este vorba despre o ploaie rară de metoriți, destul de scurtă, dar foarte intensă. Astronomii au filmat evenimentul însă au întâmpinat o problemă: sateliții Starlink au intrat în cadru.

Ploaia de meteoriți, capturată de Camera Global Meteor Network (GMN) din cadrul Observatorului Farra din Italia, a arătat cam așa:

Totuși, ca să-ți dai seama de câte dintre acele puncte luminoase sunt de fapt sateliți, nu meteoriți, cei de la GMN au evidențiat traiectoria acestora.

GMN explică că, în acest caz, sateliții nu au afectat observațiile meteorițilorlor, dar cred că acest lucru le va afecta capacitățile în viitorul apropiat.

Cantitatea uriașă de sateliți pe care Elon Musk vrea s-o trimită în spațiu îi face pe experți să fie și mai îngrijorați.

„Acest lucru ne-ar poate împiedica complet să realizăm orice observații optice ale meteoriților din 2024”, spune GMN într-o postare pe blog.

Acesta nu este primul caz de acest gen. În 18 noiembrie, flota de sateliți SpaceX a ajuns deasupra Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) din Chile. Astronomul Clara Martinez-Vazquez spune că instrumentul DECam a fost afectat de 19 dintre aceștia.

Wow!! I am in shock!! The huge amount of Starlink satellites crossed our skies tonight at @cerrotololo. Our DECam exposure was heavily affected by 19 of them! The train of Starlink satellites lasted for over 5 minutes!! Rather depressing… This is not cool! pic.twitter.com/gK0ekbpLJe

— Clarae Martínez-Vázquez (@89Marvaz) November 18, 2019