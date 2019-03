Samsung te scapă de Bixby: ce trebuie să știi despre cea mai așteptată actualizare

Oficialii Samsung s-au dat bătuți și nu te mai forțează să folosești butonul de pe lateralul terminalelor Galaxy S și Galaxy Note pentru apela Bixby.

În conferința de lansare a Galaxy S10, jurnaliștii prezenți la eveniment s-au entuziasmat la o noutate aparent banală. La câțiva ani după ce Apple a făcut Siri și Google și-a finisat al său Google Assistant, sud coreenii s-au gândit că este o idee bună să-și lanseze propriul asistent virtual. Pe lângă faptul că au investit o sumă astronomică în Bixby, cei de la Samsung au implementat un buton dedicat pentru apelarea sa pe marginea telefoanelor de top din portofoliu.

După câțiva ani de proteste, odată cu lansarea Galaxy S10, S10 Plus și S10e, sud coreenii au decis că a venit momentul să ai posibilitatea asocierii unei noi funcții butonului ”inutil” de pe lateral. În contextul în care Bixby este inutil în foarte multe teritorii, printre care și România, fixația producătorului pentru funcția respectivă ajunsese să fie considerată un handicap de design. De ce să ai un buton pe telefon pe care nu l-ai folosi niciodată, când companii precum Oppo finalizează designului telefonului fără niciun buton fizic.

În orice caz, problema s-a rezolvat. Deși în cadrul celui mai recent eveniment Unpacked s-a insistat pe posibilitatea schimbării funcției acelui buton la familia de terminale Galaxy S10, opțiunea cu pricina a ajuns și la utilizatorii altor aparate Samsung.

Printr-o actualizare de software pentru Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy S9/S9+ și Galaxy S8/S8+, terminalele cu pricina oferă utilizatorilor posibilitatea de a apela rapid alte aplicații din aparat prin intermediul butonului dedicat. După cum se poate vedea în captura de mai sus și în postarea de pe Twitter de mai jos.

Ai posibilitatea să alegi dacă în momentul în care apeși o dată sau de două ori pe acel buton se va deschide una dintre aplicațiile pe care le ai pe aparat. Mulți au fost foarte nemulțumiți de faptul că, prin acest artificiu, nu poți opta pentru apelarea Google Assistant, asistentul virtual preferat la posesorilor de Android.

Ca o notă de subsol, în continuare, pe toate telefoanele Samsung cu buton de Bixby, vei apela respectivul asistent virtual dacă ții apăsat câteva secunde pe buton, indiferent de aplicația care ți se deschide la click sau dublu click.

my S10+ review unit has received an update to the Bixby app that lets me natively remap the button to a more useful command. guess what app CAN’T be mapped to it?

Google Assistant. pic.twitter.com/732k0E5vDp

— the Original Tweeter™️ (@dcseifert) February 28, 2019