Samsung pregătește telefonul care te face să uiți că n-ai bani de Note 10

Samsung a finalizat lansarea Galaxy Note 10. Telefonul e în magazine și, cu siguranță, va mai avea cel puțin un dispozitiv de lansat. Cel mai nou nume vehiculat este Galaxy A90, care impresionează prin camera foto, dar și o caracteristică aparte.

Așa cum a obișnuit Samsung până acum, unele tehnologii importante debutează pe Galaxy S sau Galaxy Note, apoi ajung pe modele mai ieftine. Același ar fi cazul cu Samsung Galaxy A90. E un smartphone programat pentru lansare în octombrie.

Acesta, spre deosebire de Galaxy A80, n-ar mai avea o cameră rotativă. Va beneficia însă de încărcarea rapidă de pe Galaxy Note 10. Asta înseamnă că e compatibil cu încărcătorul de 45 wați și timpul pe care îl petreci încărcându-l va fi mult redus. Dar, ca la Note 10, în pachet va avea încărcător de 25 wați.

Deocamdată, cele mai multe informații neoficiale indică spre o lansare în octombrie. Ar fi atunci aduse pe piață Samsung Galaxy A90 și A91. Primul ar beneficia și de modem 5G. Nu-i cert dacă sunt unul și același telefon, dar pe regiuni diferite, sau compania chiar separă acest model în două versiuni.

În ceea ce privește specificațiile, vorbim de un ecran de 6,7 inci Full HD+ cu scanner ultrasonic, procesor Qualcomm Snapdragon 855 și display AMOLED. Sunt și două diferențe între versiuni. Cea 5G ar avea ansamblu cu trei camere principale astfel: 48 megapixeli, 8 MP și 5 MP. Celălalt smartphone ar avea 48 + 12 + 5 MP. Cel din urmă ar avea și un sistem de stabilizare denumit Tilt OIS, dezvoltat de Samsung.

