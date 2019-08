Samsung Galaxy Note 10 ți se pare scump? eMAG are prețuri mici la 5 alternative excelente

Samsung Galaxy Note 10 e disponibil în România din 23 august. Fără precomandă, fără să aștepți. Dacă e în stoc, îl iei. În caz că prețul ți se pare însă prea mare, am căutat câteva alternative. La eMAG am găsit câteva excelente.

Samsung Galaxy Note 10 a fost anunțat în prima jumătate a lunii august. Acum, spre final, e și în magazinele din România. Îl prinzi la liber cu un preț între 4.500 de lei și 5.700 de lei. Contează ce vrei: spațiu de stocare, ecran (pentru că sunt două versiuni acum) sau o anumită nuanță de culoare. Oricum, găsești.

Ar putea fi însă un pic mai scump decât ai vrea. Așa că la eMAG, la resigilate, am căutat câteva telefoane Samsung pe care să le cumperi ca alternativă. Unele sunt din 2019, altele își dau camera peste cap, iar unul e din 2018, încă foarte bun.

Resigilate de la eMAG: alternative pentru Samsung Galaxy Note 10

Prima recomandare este un Samsung Galaxy S10 Plus cu 512 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Ca hardware și design, e la vârf. A fost anunțat în primăvară și, până acum, prețul a scăzut considerabil. Ca resigilat, prinzi acest telefon la un preț de circa 4.400 de lei.

eMAG are resigilat și un Samsung Galaxy A80. Acesta e telefonul care-și dă camerele principale peste cap, ca să ai cameră foarte bună pentru selfie. Modelul a fost anunțat recent și are un preț mai mic decât al celor din seriile Galaxy S sau Galaxy Note. Unde mai pui că are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de aici cu preț mai mic.

Galaxy S9 Plus e un telefon lansat în 2017, dar care, mulțumită actualizării One UI, încă e suficient de modern cât să nu-l ignori. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, ecran AMOLED și un pret redus la eMAG. Îl cumperi de aici.

Nu poate fi ignorat Samsung Galaxy Note 9, ajuns acum la preț mult mai mic la eMAG. Telefonul are 512 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un ecran de 6,4 inci. Avantajul, față de actualul Note, e că are mufă pentru căști. Ai preț mic aici.

În fine, am lăsat bijuteria coroanei la final. E vorba de Galaxy S10 Plus cu 1 TB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și spate din ceramică. Iar prețul a scăzut enorm, mai ales dacă îl iei resigilat de la eMAG. Telefonul acesta, dacă îl cumperi, te ține lejer încă doi ani. Poți verifica prețurile aici, ca să profiți de cel mai mic.