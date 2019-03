Samsung a creat cel mai bun rival pentru iPhone Xr: cum e Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e e un telefon comparabil cu iPhone Xr, doar că e mai ieftin și are o cameră suplimentară. Ce mai oferă însă cea mai bună alternativă la iPhone?

Samsung Galaxy S10e, în România, e disponibil cu procesorul Exynos 9820 creat de Samsung, 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Costă 3.500 de lei, în timp ce iPhone Xr a debutat cu un preț de aproape 4.000 de lei. Dincolo de RAM și procesor (iPhone Xr are un A12 Bionic fabricat după cerințele Apple), care nu-s atât de important pe iOS în comparație cu Android, Samsung Galaxy S10e are câteva avantaje clare.

Galaxy S10e are avantajul camerei suplimentare. E vorba de un senzor de 16 megapixeli f/2.2 cu unghi ultra larg de cuprindere. Astfel, poți trage niște cadre ceva mai interesante decât cu iPhone Xr și poți băga, dacă ai nevoie, mai mult într-o poză.

Apoi, Galaxy S10e are și avantajul camerei de selfie. E de 10 MP cu f/1.9, în timp ce iPhone Xr are 7 MP cu f/2.2. Totuși, ecranul e adevăratul avantaj al Galaxy S10e. E un Dynamic AMOLED creat de Samsung, de 5,8 inci Full HD+, în timp ce iPhone Xr are un LCD de 6,1 inci cu o rezoluție mai mică decât Full HD.

Pentru comparație până la capăt: Samsung Galaxy S10e are baterie de 3.100 mAh, iPhone Xr are una de 2.942 mAh.

Avantajul extraordinar al iPhone Xr e Face ID. Autentificarea facială e deficitară pe orice model Galaxy S10, pentru că producătorul se folosește de cameră, nu de un senzor care să scaneze 3D sau de o mapare 3D pe bază de infraroșu.

Ce a reușit Samsung să facă acum e să livreze un telefon cu hardware bun, cel mai nou Android și construcție premium, dar la un preț mai mic decât rivalul Apple. Totodată, modulul dual camera poate fi un avantaj pentru cei pasionați de fotografie. Nu în ultimul rând, dacă ar fi să alegi unul dintre ele doar pe baza unei singure caracteristici, ecranul e cel care te ajută să te decizi.

Mai jos găsești un review pentru Galaxy S10e și de ce e un rival excelent pentru iPhone Xr.