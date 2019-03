Cum îți folosești telefonul gigantic cu o singură mână: soluția inedită lansată de Samsung

Din momentul în care majoritatea smartphone-urilor au depășit 4-5 inci în diagonală, a devenit destul de dificil să le folosești cu o singură mână. Samsung a lansat însă o aplicație care îți face viața mai ușoară.

Ecranul de la Galaxy S10 are 6,1 inci. Panoul folosit de Galaxy S10+ și Galaxy Note 9 are 6,4 inci. În aceste condiții, este aproape absurd să crezi că le poți folosi cu o singură mână în condiții de siguranță deplină. Toate sunt perfecte pentru a te uita la un film, dar navigarea prin meniuri fără să-ți folosești ambele mâini are mari șanse să se reflecte într-o investiție semnificativă, pentru că-l vei scăpa din mână.

În orice caz, cei de la Samsung se pare că au lucrat de ceva timp la o soluție pentru a-ți folosit telefonul gigantic cu o singură mână și este disponibilă pentru descărcarea. Aplicația care momentan funcționează doar pe terminale ale companiei sud-coreene e disponibilă în Google Play și este intitulată One Hand Operation +.

Progrămelul gratuit este unul foarte bine pus la punct și ușor de folosit. După ce l-ai instalat, îți permite să definești o serie de gesturi simple pentru a ține loc de butoane și funcții la care ți-ar fi imposibil, în alte condiții, să ajungi cu o singură mână.

Implicit, există o serie de gesturi sau swipe-uri inițiate din marginea ecranului din care poți alege. Ele sunt asociate unor acțiuni, dar le poți personaliza. În funcție de opțiunile de care ai nevoie mai des sau cele pe care le execuți mai greu în mod uzual, poți defini swipe-uri pentru butoanele Back (Înapoi), Home (Ecranul Principal), Recent (Aplicațiile deschise recent) sau Menu (Meniul contextual aferent programului deschis). Din același meniu, poți alege cum declanșezi o captură de ecran mai rapid, cum vezi programele pornite, cum accesezi notificările sau meniul Quick Panel.

În final, One Hand Operation+ este doar un exercițiu de răbdare pentru a ajunge la o serie de setări optime. După ce le-ai găsit însă, viața îți va fi mai ușor ca utilizator al unui telefon cu ecran mare.