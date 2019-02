Samsung Galaxy S10 Plus ajunge online în imagini „oficiale”

Dacă ești fan Samsung și ai umblat pe internet probabil că știi deja cum arată viitorul Samsung Galaxy S10 și modelul mai mare, S10 Plus. Dacă nu te-ai săturat, atunci află că au apărut și alte imagini cu telefonul pe internet, iar acestea ar putea fi chiar imaginile oficiale.

Prima schimbare evidentă făcută de coreeni pe S10 față de versiunea anterioară este lipsa senzorului de amprentă de pe spate, ceea ce confirmă faptul că noul telefon Samsung va folosi un senzor de amprentă încorporat în display. Senzor de amprentă în display a mai fost văzut la producătorii chinezi precum Vivo, Huawei, Xiaomi sau Oppo, însă este pentru prima dată când apare pe un Samsung.

Totuși, spre deosebire de alți producători, Samsung a ales să folosească un senzor de amprentă ultrasonic, ce ar trebui să fie mai sigur decât senzorul optic regăsit pe alte telefoane.

În imagini putem vedea mai bine noul display perforat „Infinity-O”, iar impresia este una plăcută. Ecranul pentru S10 Plus ar trebui să aibă o diagonală de 6,4 inci, la fel ca Galaxy Note 9. Modelul Samsung Galaxy S10 ar trebui să aibă o diagonală de 5,8 inci, însă ar mai exista și un alt model „aniversar” de 6,7 inci ce ar avea șase camere (două în față și patru pe spate?) și conectivitate 5G.

Deocamdată, nu știm nimic oficial despre acest model aniversar, dar nu ar fi exclus să-l vedem în condițiile în care gama Samsung Galaxy face zece ani.

După cum este de așteptat, telefoanele S10 vor avea procesor Snapdragon 855 sau Exynos 9820 (în funcție de regiune), va avea până la 1 TB spațiu de stocare și de la 6 GB RAM până 12 GB RAM. În plus, în alte imagini din trecut am văzut că Samsung S10 și S10 Plus vor avea mufă de căști.

Pe spate este de așteptat să vedem o cameră cu unghi larg, una telefoto și una standard.

Oricum ar fi, nu mai avem de așteptat mult deoarece pe 20 februarie coreeni dezvăluie oficial noile telefoane din portofoliu.