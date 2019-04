Coreenii de la Samsung lucrează la implementarea unei funcții pentru Samsung Galaxy S10 ca „să se bată” cu Huawei P30 Pro.

Atunci când cheltuiești peste 1000 de euro pe un telefon vrei ca acesta să fie performant, să aibă un design premium și vrei ca acel telefon să facă fotografii foarte bune. Samsung Galaxy S10 Plus are un sistem de trei camere pe spate format dintr-un senzor 16 MP ultrawide, unul 12 MP cu diafragmă variabilă și un altul de 12 MP telefoto. Pe față are un sistem de două camere pentru selfie-uri frumoase.

La scurt timp de la lansare, cei de la DxoMark au publicat review-ul lui Samsung Galaxy S10 Plus și au declarat că are cea mai bună cameră foto pe un telefon. A primit 109 puncte pentru sistemul de camere de pe spate, la fel ca P20 Pro sau Mate 20 Pro, dar a învins telefoanele Huawei la performanța fotografică a camerelor frontale. Cu toate acestea, îi lipsește ceva.

Telefonul face fotografii bune, nu există o îndoială. Dar P30 Pro a venit cu un nou mod de fotografiere de noapte și cu un zoom optic de 5x, ce a luat fața competitorilor. Acum, coreeni nu pot implementa un zoom optic 5x din software, dar pot implementa un mod de fotografiere de noapte.

Samsung Galaxy S10 primește un mod de fotografiere nocturn

Samsung lucrează la un mod de fotografiere noctur pe care plănuiește să-l aducă pe noile telefoane lansate. Interesant este că un asemenea mod de fotografiere există deja, oarecum. Acest mod se numește Bright Night și nu poate fi activat manual, ci software-ul telefonului decide când să-l activeze.

Cei care au testat funcția spun că modul nu face fotografii la fel de bune ca cele realizate cu Night Mode al Huawei sau cu Night Sight al Google și este frustrant că trebuie să aștepți ca software-ul să decidă dacă să activeze Bright Night sau nu.

Oricum, se pare că Samsung lucrează la algoritmi și vrea să implementeze acestă funcție în camera lui Samsung Galaxy S10. Astfel, acestă nouă funcție ar merge mai bine, ar face fotografii mai luminate și cu mai multe detalii și utilizatorii ar putea să o selecteze din meniul camerei.

Actualizarea de software care ar trebui să transforme Samsung Galaxy S10 într-un concurent al lui P30 Pro și al lui Google Pixel 3 și ar trebui să vină în aprilie sau mai.