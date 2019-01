Samsung Galaxy S10 va dezamăgi la un capitol crucial

Samsung Galaxy S10 va avea un senzor de amprentă integrat în ecran, însă tocmai această funcție mult-dorită va avea un efect negativ neașteptat.

Trioul de telefoane Samsung Galaxy S10 va debuta în aproximativ o lună. Pe 20 februarie, la San Francisco, va avea loc evenimentul Unpacked, în cadrul căruia sud-coreenii vor prezenta noul telefon, ediția aniversară a seriei Galaxy S. Smartphone-urile vor fi, evident, vârful de gamă în ceea ce privește Samsung, așa că te vei bucura de cele mai noi funcții pe care le-a pregătit producătorul.

Una dintre aceste noi funcții, rezervată pentru modelele mai scumpe de Galaxy S10, va fi senzorul de amprentă pe ecran. Dacă S10 Lite ar urma să aibă un senzor amplasat lateral (cu toate că unul pe spate ar fi fost destul de bun), S10 și S10 Plus vor avea senzorul integrat în ecran. Evident, e o funcție la care am sperat ani buni, iar acum Samsung o oferă, doar că este cu dus și întors.

We have tested our cases on real #GalaxyS10 phones. The in-screen fingerprint does not support screen protector. So our vanguard will have no built in screen protector

— Armadillotek (@armadillotek) January 16, 2019