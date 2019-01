Samsung Galaxy S10 ar putea fi lansat alături de un nou gadget

Samsung Galaxy S10 se apropie de lansarea de la finalul lunii februarie, iar acum aflăm că alături de cele trei telefoane am putea vedea și un alt gadget.

Samsung are un obicei deja binecunoscut când vine vorba de lansările de flasghipuri. Alături de noile telefoane pe care le aduce pe scenă prezintă, de cele mai multe ori, și un smartwatch. La ultima mare lansare, cea a lui Galaxy Note 9, compania a lansat și ceasul Galaxy Watch.

Acum, pe măsură ce ne apropiem de MWC 2019, pare din ce în ce mai evident că vom vedea un nou smartwatch alături de Samsung Galaxy S10. Acesta ar urma să fie Samsung Galaxy Sport.

Ceasul a apărut în imagini render publicate de utilizatorul de Twitter OnLeaks, și este cunoscut sub numele de cod Pulse. Între modelul de față și cel deja existent există câteva similarități, dar apar și diferențe. Și acest smartwatch folosește designul circular, ceva mai fin, introdus de Galaxy Watch, dar vine cu butoane fizice pe partea dreaptă.

And here comes your very first look at the upcoming new #Samsung Watch (renders based upon factory data), codenamed „Pulse” and rumored to be launched as the #GalaxySport… Coming in Black, Silver, Green and Pink Gold color options. pic.twitter.com/PAm2847EsA

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 8, 2019