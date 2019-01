Samsung Galaxy S10 și cele 10 lucruri care se vor întâmpla odată cu el

Samsung are eveniment pe 20 februarie și e vorba de Galaxy S10. Bine, nu se vorbește direct de telefon, dar e un eveniment de tip Unpacked, înainte de MWC 2019, iar Samsung Galaxy S10, se întâmplă, e cel mai așteptat telefon al companiei. Aici am strâns cele 10 lucruri care, foarte probabil, se vor întâmpla când va fi anunțat.

În 2019, se împlinesc 10 ani de când Samsung a lansat seria Galaxy S și a început să crească pe piața telefoanelor. În ultimii ani, a mizat masiv pe design premium, construcție bună și funcționalitate care să-i scoată în evidență dispozitivele. Astfel, anul acesta e cu atât mai important: trebuie ca Samsung să arate în ce direcție merge.

Mai jos am adunat, în mare parte, zvonuri și câteva certitudini. Desigur, nimic nu e sigur până când Samsung Galaxy S10 nu e anunțat oficial. Evenimentul e pe 20 februarie, iar MWC 2019 începe pe 25 februarie. Telefonul sigur va fi acolo, doar că, spre deosebire de ceilalți ani, nu va mai fi prezentat acolo.

Samsung Galaxy S10 va avea scanner de amprentă în ecran. În acest caz, toate semnele indică în aceeași direcție. Qualcomm are o tehnologie nouă, iar despre scannerul ultrasonic vorbim de cam șase luni. Până acum, Samsung s-a ținut departe de integrarea unui optic în ecran, dar cealaltă tehnologie are potențialul să fie mai precisă, mai eficientă.

Samsung Galaxy S10 va avea ecran perforat. În direcția confirmării acestui zvon sunt poze cu ecrane, cu folii pentru Samsung Galaxy S10, dar și lipsa unei alte soluții. Cum compania s-a ținut departe de crestătură, un ecran perforat e chiar o abordare curată. Iar ecranul va fi un pic mai mare decât la Samsung Galaxy S9 sau Note 9.

Cel puțin trei versiuni. De câțiva ani, seria Galaxy S e reprezentată de două versiuni. Cea Plus mizează pe una-două dotări suplimentare, dar ecranul mai mare a fost mereu atuul. În acest an, cele mai multe zvonuri indică spre disponibilitatea pe piață, în primă fază, a trei versiuni: ecran de 5,8 inci, de 6,1 inci, și de 6,4 inci. Cea din urmă variantă ar avea și două camere de selfie.

This is a conceptual diagram of the Galaxy S10 Lite from the phone case manufacturer. pic.twitter.com/2FxRiMJyG1

— Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2018