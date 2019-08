Tot ce a prezentat Samsung la evenimentul de lansare al Note 10

Evenimentul de lansare al Samsung Galaxy Note 10 a avut loc ieri seară, iar coreeni au prezentat mai multe gadgeturi și au făcut mai multe anunțuri.

Evident, compania a lansat oficial Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus, despre care poți citi aici, un nou S Pen, versiuni 5G ale Note 10, un laptop nou, Dex pentru Windows și Mac, dar și versiune nouă de Samsung Galaxy Watch Active 2.

Note 10 și Note 10 Plus

Compania a lansat două versiuni ale telefonului, iar marea divereză este că Note 10 Plus este mai mare, iar ecranul are o diagonală de 6,8 inci, spre deosebire de cei 6,3 inci ai lui Note 10. Ambele au ecrane Dynamic AMOLED, senzor de amprentă încorporat în display, încărcare wireless și trei camere pe spate (normal, ultrawide și zoom). Note 10 Plus mai are (în plus) o cameră DepthVision care-ți permite să scanezi obiecte și să faci fișiere 3D.

Vestea proastă a fost confirmată oficial și noile Note 10 nu vor avea mufă de căști, iar dongle-ul se vinde separat pentru 9,99 dolari. Prețurile încep de pe la 1000 de euro și telefoanele se vor livra din 23 august.

S Pen a devenit mai util

„Pixul” lui Samsung Galaxy Note 10 are bluetooth, un giroscop și un accelerometru. Asta înseamnă că acesta se va putea conecta prin bluetooth la alte dispozitive și vei putea folosi S Pen-ul cu tableta, de exemplu. Giroscopul și accelerometrul fac ca S Pen-ul să poată controla dispozitivul de la distanță, fără să atingi telefonul. Scrisul de mână poate fi convertit în text Word sau PDF.

Samsung trece la 5G

Cei care vor să se pregătească pentru internetul viitorului ar trebui să cumpere această variantă de Note 10, însă prețul crește și el, ajunge la 1300 de dolari pentru varianta cu 256 GB spațiu de stocare. Această ediție va fi disponibilă la operatorii telecom și vom vedea cine-l va aduce și în România.

DeX funcționează cu Windows și cu Mac

DeX, platforma care-ți transformă Note-ul într-un computer, funcționează acum și cu laptop-uri Windows sau Mac printr-o conexiune USB. Practic, vei putea lucra în programele de pe computer, dar și în cele de pe telefon, iar trecerea de la un dispozitiv la altul este la fel de simplă ca treccerea de la o fereastră de Chrome la una de Firefox.

Microsoft a spus că va implementa suport pentru apeluri telefonice pe PC via DeX, însă nu a dezvăluit o dată de lansare.

Noul laptop de la Samsung

Acum există și un laptop Galaxy. Galaxy Book S are un ecran de 13,3 inci (touchscreen), procesor Qualcomm Snapdragon 8cx, o autonomie de până la 23 de ore și merge pe Windows 10. Are conectivitate LTE, tastatură și touchpad (e un smartphone expandat). Se încarcă prin USB-C, vne în couă culori (gri și roz) și se vinde din septembrie pentru 999 de dolari.

Ediție Under Armour pentru Active 2

Ceasul inteligent Samsung Galaxy Watch Active 2 a fost prezentat în urmă cu câteva zile, dar la acest eveniment a fost dezvăluită o ediție Under Armour. Are aceleași funcții ca versiunea standard, însă un nou senzor de electrocardiogramă, o curea specială, șase luni de abonament la serviciul MapMyRun și abilitatea de a se conecta la încălțările inteligente Hovr de la Under Armour.