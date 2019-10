Samsung Galaxy Fold e mai puțin rezistent decât îl lăuda compania

Samsung spunea că Galaxy Fold este menit să reziste la 200.000 de plieri, însă noi teste arată că realitatea e puțin diferită.

Noi teste independente arată că telefonul poate supraviețui unui număr mult mai mic de plieri decât cel cu care se lăuda compania, și anume 120.000.

În martie 2019, Samsung te asigura că noul său flasghip este extrem de rezistent. A lansat atunci un videoclip în care arăta mai multe telefoane deschise și închise în repetate rânduri de către un sistem automatizat. Prin acesta, ne arăta că Samsung Galaxy Fold se poate plia de până 200.000 de ori, fără să se strice. Asta înseamnă că poți deschide și închide telefonul de 100 de ori în fiecare zi, pe o perioadă de cinci ani.

Acum că telefonul a fost lansat și a ajuns în mâinile utilizatorilor, teoria celor de la Samsung poate fi testată. Astfel, cei de la CNET au supus un Samsung Galaxy Fold la același test de durabilitate: au încercat să vadă de câte ori poate fi pliat telefonul înainte să se strice. Totul a fost înregistrat live și poate fi urmărit aici:

Telefonul a fost lansat pe 27 septembrie, însă după o serie de amânări. Inițial, trebuia să fie livrat încă din aprilie. Foarte multe recenzii negative despre modelul Fold au apărut după ce acesta a ajuns pentru teste la jurnaliști sau vloggeri, astfel că lansarea telefonului a fost întârziată de mai multe ori.

Odată ce Samsung Galaxy Fold a ajuns în sfârșit pe piață, CNET i-a testat durabilitatea. Au apelat la un sistem similar cu cel pe care Samsung l-a folosit pentru a ne arăta că telefonul rezistă la 200.000 de plieri. Totuși, în cadrul testului independent, telefonul s-a stricat la plierea cu numărul 119.380. Jumătate de ecran deja nu mai funcționa.

119,380 folds in, we’ve lost half of the screen and the hinge has lots its satisfying snappiness. Keep watching here: https://t.co/VupObDxttw pic.twitter.com/Z627VRfpWR

— CNET (@CNET) October 4, 2019