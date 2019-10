Cât costă cele mai noi telefoane Digi ieftine pe care le poți lua în rate

Din această lună, Digi | RCS-RDS are trei modele noi în oferta cu telefoane ieftine. Două dintre ele sunt deja incluse în sistemul de rate la prețuri mai mult decât rezonabile.

Cel mai mare avantaj al acesstor telefoane Digi ieftine e că, în rate, nu trebuie să plătești niciun avans. Iar rata pe care o ai de plătit lunar vine la factură, astfel că ți-e mai ușor. Cele trei modele noi sunt: C2, R2 și K2.

Grupul Digi | RCS-RDS a anunțat în primăvară, pentru prima dată, că introduce în portofoliu și telefoane ieftine vândute sub marcă proprie.

Cât costă cele mai noi telefoane Digi

Digi C2 e 396 de lei, dacă îl iei cu banii jos, sau 16,5 lei rata pe lună. Apoi, Digi R2 e 492 lei sau 20,5 lei cu rată lunară.

Oricare dintre telefoane e disponibil cu abonamentul Digi Optim Nelimitat la cinci euro pe lună. Ai nelimitat convorbiri în toate rețelele naționale fixe sau mobile, convorbiri nelimitate internaționale în principalele rețele fixe, dar și internet nelimitat în rețeaua 4G (până la 50 GB, viteza e cea mai mare, apoi scade după atingerea limitei).

Ca să finanțezi telefonul, ai la dispoziție opțiunea UniCredit Consumer Financing. Asta înseamnă că ai DAE 0%, dobândă și comisioane zero și finanțarea este pe 24 de luni.

Ca să te califici pentru această opțiune trebuie să ai între 18 și 70 de ani, minimum 12 luni vechime în muncă dintre care trei luni vechime la actualul angajator. Apoi, trebuie să ai un venit minim de 450 de lei. Pe scurt, ai toate șansele să profiți de oferta asta.

În caz că vrei și alte telefoane, e bine să știi că, de exemplu, Samsung Galaxy Note 10 Plus costă 1.240 de lei avans și 165 rata pe lună, în timp ce Huawei P30 Lite are avans zero, iar rata pe lună este de 68,5 lei. Ai toate detaliile pe pagina dedicată.