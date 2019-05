Samsung Galaxy Fold nu s-a lansat, dar a fost anunțată ediția Game of Thrones, din aur

Samsung Galaxy Fold a fost subiectul celui mai recent scandal al sud coreenilor, dar asta nu înseamnă că nu va mai ajunge vreodată în magazine.

Galaxy Fold ar fi trebuit să fie cel mai scump telefon lansat vreodată de Samsung. Până să ajungă însă în mâinile utilizatorilor obișnuiți, telefonul s-a stricat în mâinile tuturor persoanelor care au avut ocazia să-l testeze. Ecranul a devenit negru și părerea să fie surprinzător de sensibil la pliere, în contextul în care tot marketingul aparatului gravita în jurul faptului că este pliabil.

Cu toate acestea, mulți au fost curioși să pună mâna pe Samsung Galaxy Fold, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care s-au îngrămădit pe listele de precomenzi. Momentan, nu se știe când va mai ajunge pe piață, dar în încercarea de a profta de curiozitatea amatorilor de smartphone-uri pliabile, cei de la Caviar au anunțat o versiune Game of Thrones a gadgetului.

Caviar este o companie rusească specializată pe personalizarea unor telefoane de top cu adaosuri de aur masive, cu o temă mai mult sau mai puțin evidentă. Tot ei au lansat o ediție de iPhone cu fața lui Putin gravată în aur. De această dată, s-au gândit să profite de interesul pentru Game of Thrones și au anunțat o variantă de Samsung Galaxy Fold corelată cu sagar lui George R.R. Martin. În mod particular, terminalul din imaginile alăturate este dedicat volumului încă nelansat de autor, The Winds of Winter.

În mod previzibil, când vine vorba de un telefon din aur, ornamentele ostentative nu sunt pentru oricine, dar rezultatul final este semnificativ mai decent decât în cazul altor telefoane care au ”suferit” tratamentul Caviar. Aparent, vor exista șapte ediții de Samsung Galaxy Fold cu tematica Game of Thrones și un design derivat din fiecare familie importantă a show-ului. Primele unități vor fi livrate în momentul în care se va lansa Galaxy Fold. Prețul de achiziție este de 8180 de dolari, de aproximativ patru ori mai mare decât al versiunii standard.