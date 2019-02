De unde iau unii samsari acte pentru mașinile furate pe care le cumperi tu

Anumiți samsari din comerțul cu mașini second-hand au ajuns la un nivel infracțional foarte ridicat. Cu intenția de a te păcăli când iei o mașină la mâna a doua, ți se pot da acte false, fie pentru că autoturismul a fost furat, fie are alte probleme de legalitate.

Te întrebi de unde iau samsarii acte false? De pe internet, la fel cum ai putea cumpăra orice altceva! Și se vând foarte bine în România. Trebuie doar să corespundă modelul, anul fabricației, motorizarea și culoarea cu cele ale mașinii care urmează să fie vândută.

Dacă acorzi ceva timp și ai răbdare, ai să dai peste diverse anunțuri online (care sunt tot mai „mascate”, ca să nu atragă atenția autorităților) prin care poți cumpăra acte pentru aproape orice mașină. Cum piața auto din România este foarte diversificată, și ofertele de acte trebuie să fie asemenea, pentru că cererea e mare.

De regulă, cei interesați să cumpere astfel de acte sunt persoane care au ceva de ascuns în ceea ce privește autoturismul pe care vor să-l vândă sau l-au cumpărat și devin complici la infracțiune:

„Spre exemplu, maşina respectivă vine din afara Uniunii Europene, nu corespunde normei de poluare şi nu se poate omologa. Sau maşina are o problemă de legalitate. A fost furată, a fost pierdută sau contestată în instanţă şi nu are drept de proprietate. Nu au acte la maşina respectivă pentru că a fost făcută din dezmembrări”, a declarat pentru G4Media.ro, Valentin Ciobanu, reprezentantul autodna.ro.

Jurnaliștii de la sursa citată au contactat o astfel de persoană, o doamnă, care pretindea că este din Urziceni (nu știm din care județ) și care vinde acte de Hyundai Santa Fe din 2002, cu 1.500 de lei. Actele ar fi venit la pachet și cu plăcuțele de înmatriculare. Dar, evident, nu mai are mașina. Motivele pot fi multiple, dar oamenii care se ocupă cu o astfel de afacere nu le divulgă niciodată.

Cum te ferești de samsarii care vând mașini cu acte false

Dacă ești un cumpărător de bună-credință, dar ai fost păcălit și ai cumpărat o mașină cu acte false, specialistul de la autodna.ro îți dă câteva sfaturi:

„Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să verifici pe site-urile de istoric de date modul în care a fost configurată maşina, după seria de caroserie. Este greu de crezut că «noua» maşină este identică cu vechea maşină. A doua metodă este să soliciţi Registrului Auto Român, deşi nu este obligatoriu, să i se facă autentificarea. Este una dintre cele mai sigure metode. Al treilea lucru pe care poţi să îl faci cu maşina respectivă când există suspiciuni că ar avea o problemă din punct de vedere legal, este să apelezi la entităţile europene care se ocupă de maşinile cu probleme de legalitate”, a explicat reprezentantul site-ului menționat.

Conform sursei citate, Numărul de identificare care se găseşte în talonul maşinii sau în cartea de identitatea a acesteia, trebuie să corespundă cu seria pansonată pe plăcuţele din aluminiu care se află pe caroserie sau pe motor. Pentru a fi cât mai credibil în încercarea de a păcăli inspectorii RAR sau ITP, mulţi dintre samsari încearcă să înlocuiască aceste plăcuţe, în aşa fel încât să corespundă cu seria din „noile acte”.

Poliția poate crede că tu ai furat mașina

„Nu are sens să cumpărăm nişte acte pe care am dori eventual să le împerechem cu un vehicul pentru care nu au fost emise aceste acte. Registrul Auto Român are suficiente pârghii de a opri acest fenomen. Este pueril să credem că putem să păcălim RAR-ul prezentând o carte de identitate aparţinând unui alt vehicul. Eu aş exclude această posibilitate. Cei care fac astfel de tranzacţii o fac doar în ideea în care nu se prezintă la RAR şi circulă cu respectivul vehicul fără inspecţie tehnică, în speranţa că nu îi prind filtrele Poliţiei Rutiere sau cele ale Registrului Auto Român”, a declarat directorul tehnic al Registrului Auto Român (RAR), Cristian Bucur.

Problema este că Poliția Rutieră nu-i poate trage la răspundere nici pe cei care vând acte auto, nici pe cei care le cumpără, pentru că legea nu este reglementată în acest sens.

Dar, dacă ești depistat în trafic că nu ai actele originale ale mașinii, riști de la unu la trei ani de închisoare sau amendă, în funcție de gravitate. În cazuri speciale, riști foarte ușor să fii acuzat de trei infracțiuni foarte grave: furt auto, punere în circulație pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat și fals în acte. Pedeapsa poate ajunge și la zece ani de închisoare.