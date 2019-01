Laptopurile de gaming au devenit mai utile ca niciodată. Acer Predator Triton 500 îți arată că un laptop poate fi puternic și portabil în același timp. Totodată, îți arată ce oferă tehnologia ray tracing de la Nvidia.

M-am entuziasmat când am aflat că voi testa acest laptop din trei motive: are cea mai nouă și cea mai puternică placă video de la Nvidia (RTX 2080), voiam să văd ray tracing la lucru și are un ecran cu o rată de refresh de 144 Hz G-Sync și cu un timp de răspuns de 3 ms.

Odată cu placa video, Acer Predator Triton 500 mai e într-o lume, lumea cu design Max-Q care face laptopurile de gaming mai mici, mai portabile, dar rămân performante. Laptopul are o grosime de 17,9 mm și o greutate de 2,1 kilograme (mult mai puțin decât Predator Helios 500 care cântărea vreo patru kilograme). Diagonala ecranului este de 15,6 inci, ceea ce-l face destul de portabil.

Acer Predator Triton 500 este cel mai nou laptop de gaming de 15,6 inci al Acer care a fost prezentat recent la Las Vegas.

Acer Predator Triton 500 – Specificații

Acest laptop are un procesor Intel Core i7-8750H cu șase nuclee și 12 fire de execuție (frecvență de bază 2,2 GHz și turbo până la 4 Ghz), 32 GB RAM Hynix DDR4 2667 MHz, SSD de 512 GB și, poate cel mai important, vine cu cea mai puternică placă video, Nvidia GeForce RTX 2080 8GB.

Plăcile video RTX au fost anunțate cu surle și trâmbițe de către Nvidia și promiteau să facă jocurile să arate mai bine niciodată datorită unor tehnologii ca ray tracing și DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Am crezut că vor rămâne mult timp plăci video destinate desktop-urilor, dar la CES 2019 au fost prezentate mai multe modele de laptopuri de la producători ca Acer, MSI, Lenovo sau ASUS care o să aibă integrate plăci video RTX.

Integrarea plăcilor video într-un format atât de mic este posibilă datorită tehnologiei de design Max-Q. Acesta este o abordare a Nvidia prin care încearcă să reducă mărimea plăcilor, astfel încât să fie posibilă crearea unor laptop-uri subțiri. Practic, în viitor ar trebui să găsești mult mai ușor laptopuri de gaming cu dimensiuni reduse, fără a face rabat de performanță.

Laptopul stă bine și la conectivitate datorită porturilor Ethernet, USB-A, HDMI, mufă de căști și pentru microfon, UBS-C, un DisplayPort mini și două porturi USB-A.

Acer Predator Triton 500 – De ce e pentru jocurile viitorului

Ca să-l testez am instalat Battlefield 5 și Shadow of the Tomb Raider. Sunt jocuri spectaculoase, dar și singurele, deocamdată, cu suport pentru ray tracing. Am mai băgat Fortnite, FIFA 19 și For Honor, pentru diversitate. Cum era de așteptat, laptopul a dus cu bine toate jocurile pe setări maxime.

Ceea ce nu este surprinzător având în vedere capabilitățile tehnice. Am fost curios să văd cu ochii mei tehnologia de ray tracying și pot spune că am rămas puțin dezamăgit. În Battlefield V diferențele dintre grafica cu ray tracing și fără sunt subtile.

Cu ray tracing vei avea parte o iluminare mai naturală, însă chiar trebuie să fii atent ca să observi asta. Ceea ce probabil nu este cazul pentru un joc ca Battlefield V unde ești atent să pândești adversarul nu să te uiți după reflexii pe arme și prin bălți.

De asemenea, trebuie să știi că activarea acestei tehnologii are un impact destul de mare asupra gamplay-ului. Setările grafice ultra plus activarea ray tracing duce ca jocul Battlefield V să ruleze constant la peste 60 de cadre pe secundă, la rezoluție Full HD. Dezactivarea acesteia duce FPS-ul peste 100.

Același scenariu se repetă și la Shadow of the Tomb Raider. Demo-urile de ray tracing pe care le-am văzut m-au impresionat, dar realitatea, cel puțin deocamdată, este că îmbunătățirile grafice sunt mai greu de sesizat.

Totuși, anul acesta ar trebui să mai apară alte câteva jocuri care să aducă tehnologiile Nvidia și poate acestea o vor ilustra mai bine. Aștept să văd cum vor fi implementate în Metro Exodus și Control.

Pentru că nu totul este despre gaming, l-am trecut și prin mai multe teste sintetice.

Ce spun cifrele despre acest computer portabil

În testul 3Dmark Time Spy laptopul a obținut un scor de 7109. Pe Geekbench a înregistrat 4.859 de punct pe single-core și 20.447 de puncte pe multi-core. În PCMark 10 laptopul a obținut 5.387 de puncte, peste cele 5.005 puncte pe care le-ar avea un laptop pregătit pentru gaming 4K.

De asemenea, am testat Acer Predator Triton 500 cu Novabench si Cinebech și peste tot au fost rezultate bune.

În testul VRMark, menit să vadă dacă ai un calculator bun de VR, de la 3D Mark, Triton 500 a obținut un scor de 7.249 de puncte. Un rezultat bun, dar nu cel mai bun, îmi spune software-ul. Însă aici a fost ciudat că placa video nu a fost recunoscută de program.

Nu în ultimul rând, l-am trecut prin câteva teste în Lightroom și Premiere Pro și totul a mers bine. Vei putea edita și clipuri 4K. Am editat un video de 1 minut, rezoluție 4K, am aplicat câteva efecte și câteva tranziții apoi am exportat clipul 4K (prestarea YouTube 4K) și totul a durat în jur de opt minute, apoi clipul 4K exportat la o rezoluție Full HD a fost scos în cam trei minute.

De ce ai vrea gaming la 144 Hz

Ecranul merită menționat ca un plus, deoarece poate funcționa la 144 Hz. Sigur, rezoluția nu este 1440p sau 4K, ci Full HD, dar rata de refresh de 144 Hz face ca shooterele precum Battlefield V sau Fortnite să fie extrem de fluide.

Unele laptopuri de gaming au ecrane cu rezoluție 4K, dar nu mi-aș dori neapărat unul în acest moment. Nu aș putea beneficia și de rata de refresh mare, și de grafica ultra pentru că încă nu avem plăci video îndeajuns de puternice să ruleze jocuri la rezoluție 4K la o refresh de 144 Hz. Practic, un RTX 2080 poate susține gaming 4K, dar nu la mai mult de 60 de cadre pe secundă.

Ca să te poți bucura de rata de refresh de 144 Hz, atunci ar trebui și ca numărul de cadre de secundă (FPS-urile) să fie tot în jurul acelui număr. De exemplu, ca să te asiguri ca ai constat 144 FPS în Battlefield V atunci trebuie să reduci setările grafice la mediu și să scoți ray tracingul, în cazul lui Acer Predator Triton 500.

În Fortnite poți să te joci fără probleme cu setările grafice maxime.

Vrei să te joci la 144 Hz pentru că acțiunea e mult mai fluidă și o să fie evident asta în FPS-uri ca Doom, Call of Duty, PUBG etc. Te ajută să fii mai eficient și să răspunzi mai repede.

De exemplu, un ecran cu o rată de reîmprospătare a imagini de 60 Hz are un timp de răspuns per cadru de 16,6 milisecunde (în medie), în timp ce un panou de 144 Hz un timp de răspuns de 7 milisecunde per cadru (ecranul laptopului acesta are 3ms timp de răspuns).

Așadar, un jucător cu un astfel de monitor ar vedea o acțiune cu cel puțin 10 milisecunde înaintea celui cu monitor de 60 Hz. Pare puțin, dar la nivel înalt fiecare milisecundă contează.

Un laptop de gaming trebuie să răcească eficient, iar Triton 500 se descurcă foarte bine la acest capitol, datorită ventilatoarelor și sistemului de eliberare a căldurii.

După mai multe ore de gaming laptopul se încălzește, dar nu insuportabil, și mai mult în stânga și dreapta sus, adică în locuri unde nu stai cu degetele în mod normal. Totuși, dacă activezi funcția CoolBooster și dai ventilatoarele la maxim atunci carcasa se răcește sesizabil, dar ar fi bine să ai căști, pentru că toată treaba devine foarte zgomotoasă.

Ce mai oferă acest Acer (dincolo de gaming)

În altă ordine de idei, touchpadul este unul bun, dar cam mic. Tastatura mi-a plăcut datorită tastelor late și moi ce au o cursă satisfăcătoare și mi-a plăcut și iluminarea pe trei zone (RGB, frumos).

Lucrurile nu stau extraordinar pe zona audio. Volumul nu este prea generos și, dacă activezi modul de Turbo (crește frecvența plăcii video și turația ventilatoarelor), riști să nu prea mai auzi ce zic personajele din joc. Din fericire, nu este nevoie neapărat să joci cu turbo și poți să alegi niște căști, în loc de difuzoarele laptopului (cum foarte probabil vei face în gaming).

Întrebarea nu este dacă Acer Predator Triton 500 este un laptop bun pentru că este. Întrebarea e: momentul să-l cumperi este acum?

Deoacamdată, oferta de jocuri cu ray tracing este săracă și, dacă ai un computer cu Nvidia GTX 1080/1070 și rulezi jocuri la o rezoluție Full HD atunci poți să mai aștepți până să treci la un computer cu RTX.

Altfel, în orice alt caz și pentru orice alt upgrade, Acer Predator Triton 500 ar putea fi cel către care să te îndrepți.