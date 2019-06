Războiul dintre SUA și Huawei a luat o întorsătură ciudată: ce s-a întâmplat cu un colet

Statul american a interzis companiilor din SUA să colaboreze în orice formă cu Huawei. Această decizie este însă foarte greu de implementat la scară largă, mai ales când detaliile procesului nu sunt foarte clare.

Foarte multe companii americane au întrerupt deja în mod oficial colaborarea cu Huawei. Altele nu știu cum să interacționeze cu produsele chinezești. În acest context, era doar o chestiune de timp până să se întâmple ceva ciudat cu niște terminale ale gigantului asiatic.

Prima situație inexplicabilă s-a produs cu un colet al publicației PC Magazine și a fost detaliată pe Twitter. Un redactor al sediului din Londra al revistei a încercat să trimită un Huawei P30 Pro la teste în Indianapolis, SUA prin intermediul curierului FedEx. Din păcate, coletul nu a mai ajuns la destinație, ci a fost returnat în Marea Britanie.

Înainte să se întoarcă la expeditor, pe pachet a fost lipită o hârtie cu explicația din spatele situației neplăcute. ”Pachetul returnat de către FEDEX, din cauza problemei Guvernului SUA cu Huawei și Guvernul Chinez”. Ca situația să fie și mai penibilă, telefonul nu era nou, sigilat. Fusesse utilizat și aparținea revistei PC Magazine.

Ca o notă suplimentară, pachetul nu fusese deschis de către Fedex pentru a vedea ce este în interior, dar conținutul a fost declarat pentru procesul de vămuire, la intrarea în SUA. Ulterior, coletul a fost trimis în SUA prin intermediul UPS, pentru că nu există nicio lege care să interzică transportul de telefoane Huawei. Problema este că regulile acestui conflict dintre SUA și Huawei nu sunt foarte clare, iar FedEx a ales calea cea mai ușoar pentru a evita eventuale probleme.

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something – not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices – and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6

— Sascha Segan (@saschasegan) June 21, 2019