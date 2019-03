Cum ar putea distruge un război nuclear mic întreaga planetă

India și Pakistan se luptă pentru Cașmir, un teritoriu pe care ambele țări vor să îl dețină. De ce ar trebui să ne intereseze asta? Pentru că în scenariul în care vreuna din țări lansează chiar și o singură armă nucleară, atunci catastrofa care ar urma s-ar extinde la nivel global.

Ambele țări dețin în jur de 140-150 de arme nucleare. Un conflict nuclear este improbabil. Chiar și așa, autoritățile pakistaneze au explicat că armata lor se pregătește, în orice eventualitate. Mai mult, acestea au format un grup care să se ocupe cu luarea de decizii în cazul unor atacuri nucleare.

Cum ar fi însă lumea afectată de un conflict care se desfășoară într-o singură regiune? Exploziile propriu-zise ar fi, într-adevăr, localizate, dar consecințele s-ar putea extinde la nivel global. Stratul de ozon ar putea fi deteriorat, iar climatul global s-ar putea răci pentru mai mulți ani. Mai apoi, ar apărea pierderi mari în industria agriculturii și cea a pescuitului.

„Periculol unei ierni nucleare a fost subestimat – prost înțeles – atât de cei care fac legile cât și de public”, a explicat cercetătorul Michael Mills, de la US National Center for Atmospheric Research. „A ajuns într-un punct în care am descoperit că armele nucleare sunt în mare parte nefolosibile din cauza impactului global”.

Explozia unei bombe nucleare are efecte care se extind cu mult mai departe de locul impactului. Dacă explozia are loc aproape de sol, de exemplu, atunci particulele radioactive se pot răspândi sute de kilometri mai departe. Mai mult, mai este și căldura intensă care se degajă la explozie și care poate să aprindă clădirile pe raze de kilometri întregi. Astfel, dacă o bombă nucleară ar fi aruncată deasupra unei zone industriale populate, atunci s-ar declanșa o adevărată furtună de foc.

De asemenea, mai este și fumul care apare în urma exploziei bombe. Acesta s-ar ridica prin troposferă (cel mai apropiat strat al atmosferei față de sol), iar particulele s-ar depozita undeva în stratosferă (unde pot rezista până la cinci ani). Ulterior, aerosolii cu carbon s-ar răspândi pe tot globul, iar temperatura stratosferei ar crește cu câteva zeci de grade, iar acest lucru nu s-ar remedia decât după vreo două decenii. Stratul de ozon ar fi și el distrus, iar asta ar permite radiațiilor ultraviolete să ajungă la sol și să afecteze oamenii, recoltele, animalele sensibile și planctonul din ocean.

Efectele negative ale unui război nuclear mic ar fi prea puternice – și pe termen lung, motiv pentru care experții în mediu sunt de părere că acestea ar trebui abandonate complet de țările care le dețin.