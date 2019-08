Rata alarmantă de dispariție a plantelor îți arată că planeta nu-și mai revine: cât de gravă este situația

Cele mai multe discuții despre încălzirea globală sunt destul de abstracte și pleacă de la situații ipotetice din viitor. O statistică referitoare la dispariția speciilor de plante îți arată cât este de gravă situația acum.

O serie de trenduri periculoase au fost identificate la nivel global pentru a asocia niște cifre exacte pericolelor la care ne expunem din cauza schimbărilor climatice. Respectivele referințe ne ajutăm să vedem cât de sănătos este ecosistemul planetei.

Un raport recent al ONU atrage atenția asupra mai multor particularități legate de plantele și animalele de pe glob. Din câte se pare, aproximativ un milion de specii de animale sunt amenințate acum cu dispariția. Un alt studiu publicat în Nature menționează dispariția a peste 571 de specii de plante din 1750 și până în prezent.

În condiții normale, dispariția anumitor plante și animale este un ciclu normal al vieții și o manifestare a evoluției. Din păcate, ritmul accelerat al dispariției este fără precedent. La ora actuală, plantele au dispărut de 350 de ori mai repede, comparativ cu media istorică din momentul în care a început să se măsoare, conform unei analize publicat în Current Biology.

Deși ai crede că această valoare este doar o amplificare a gravității situației reale, cercetătorii din spate avertizează că este chiar opusul. De fapt, s-ar putea ca situația să fie mult mai gravă, dar este aproape imposibil să analizezi durata de viață și extincția fiecărei specii de pe pământ. ”Nu există niciun dubiu legat de faptul că pierderea biodiversității, împreună cu schimbările climatice reprezintă unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea. […] Estimările actuale despre dispariția plantelor sunt, fără îndoială, o subestimare gravă.”, au explicat cercetătorii.

