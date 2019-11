Rasismul de la Facebook îți arată valorile celei mai mari rețele sociale

Facebook are numeroase probleme care i-au pătat imaginea de-a lungul anilor, dar nu i-au afectat profitul sau ritmul de creștere al utilizatorilor. Manifestările de rasism din companie sunt însă cele mai grave.

Dacă te uiți la reclamele Facebook din ultimii ani, ai crede că este cea mai prietenoasă companie, liberală, cu valori democratice, un gigant care pune accent pe egalitatea drepturilor. De acolo și până la realitatea din firmă este însă o cale lungă. Nu este prima oară când manifestări de rasism din companie fac înconjurul internetului, iar oficialii companiei nu neagă veridicitatea lor, ci promit că se vor remedia.

În urmă cu aproximativ un an, unul dintre managerii Facebook a făcut public un mesaj care a sunat destul de ciudat. Mark Luckie spunea atunci că Facebook și-a dezamăgit atât angajații, cât și utilizatorii de culoare. Deși a trecut mult timp de atunci, confimări că nu s-a schimbat nimic în valorile companiei și a gradului de toleranță față de manisfestările de rasism au venit acum de la negri, latini și femei de origine asiatică.

Ce probleme sunt imputate Facebook?

Cel mai recent raport despre problemele majore de atitudine din interiorul Facebook au ajuns printr-o postare anonimă pe Medium. Textul destul de stufos a fost postat de către un utilizator care se ascunde în spatele pseudonimului FB Blind. Acuza principală adusă prin acel document la adresa companiei conduse de Mark Zuckerberg este că încurajează rasismul împotriva angajaților de culoare din companie.

Mai multe incidente sunt detaliate în postare pentru a-ți arăta lipsa de respect față de angajați. Sunt incluse până și capturi de ecran din aplicația internă Blind, care permite angajaților, sub condiția anonimatului, să formuleze în mod regulat abuzuri la adresa diverselor naționalități minoritare.

Într-un caz particular, un angajat a spus că un manager i-a încurajat doi colegi să-i acorde un review negativ de perfomanță. Colegii au refuzat și au făcut plângere la departamentul de resurse umande, dar nu s-a întâmplat nimic. Unui manager de culoare, doi angajați albi i-au cerut să le facă curățenie pe masă după ce au mâncat micul dejun.

Într-un alt caz particular, în cadrul unei ședințe, o persoană de culoare a formulat o opinie pe un subiect la care se pricepea. De față cu toată lumea, a fost mustrat și i s-a cerut să nu mai fie arogant și lipsit de respect. Imediat după, într-o postare pe Blind, a apărut mesajul că ”un negru arogant care se crede mai deștept decât toată lumea” trebuie ”administrat afară ASAP”. (ASAP – as soon as possible / cât se poate de repede).

Cei care au relatat evenimentele au ținut să menționeze că au făcut-o sub condiția anonimatului pentru că Facebook a creat o cultură ostilă la locul de muncă față de orice persoană care nu este albă. Pur și simplu, se îngrijorează de siguranța locului de muncă.

Nu a durat mult până când un oficial Facebook responsabil de partea de comunicare a publicat un răspuns oficial fără niciun fel de plan concret pentru a soluționa drama prin care trec angajații. ”Nimeni la Facebook sau oriunde în altă parte nu ar trebui să tolereze acest comportament. Ne cerem scuze. Este impotriva la tot ceea ce reprezentăm ca și companie. Ascultă și lucrăm să facem lucrurile mai bune.”