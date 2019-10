Problema de pe WhatsApp care le permite hackerilor să-ți vadă mesajele

WhatsApp a ajuns în centrul atenției, din nou, din cauza unei vulnerabilități informatice. Iar Android e platforma pe care trebuie să fii foarte atent, deoarece s-ar putea ca mesajele tale private să nu mai fie atât de private.

Dacă ești tipul de utilizator care nu își actualizează constant aplicațiile, acum ar trebui s-o faci măcar pentru WhatsApp. Versiunea de Android are o problemă destul de mare, iar prin asta infractorii cibernetici ar putea ajunge să-ți citească mesajele.

Versiunea 2.19.230 are o vulnerabilitate software care le permite hackerilor să-ți acceseze mesajele după ce ai primit un GIF făcut special pentru așa ceva. Din fericire, există o actualizare, versiunea 2.19.244 din 18 septembrie, și ar trebui s-o instalezi urgent. Informația despre versiunea pe care o ai o găsești în setările WhatsApp la Help și App Info.

Ce telefoane sunt vulnerabile din cauza problemei WhatsApp

Conform celui care a descoperit vulnerabilitatea, telefoanele Android cu 8.1 Oreo sau 9 Pie sunt cele mai afectate. Ciudat, dar cele cu 8 Oreo sau mai vechi nu au nicio problemă. Pe acelea aplicația WhatsApp pur și simplu se închide singură.

Sunt două scenarii prin care infractorii cibernetici profită de această problemă pe WhatsApp. Prima e să descarce în galeria foto un GIF malițios. Iar asta o pot face printr-o aplicație pe care ai instalat-o și folosit-o cu altă ocazie.

Cel de-al doilea scenariu, care ar putea fi mai popular, e să trimită un GIF prin mesaj direct. Îl deschizi, îl vezi și datele îți sunt colectate automat.

Vestea mai bună e că atât problema WhatsApp, cât și problema cu o librărie din Android care permite exploit-ul au fost rezolvate. Dar trebuie să faci actualizarea ca să fii în siguranță. Și, ca de fiecare dată, nu deschide și nu instala nimic care vine dintr-o sursă extrem de nesigură. Pe acest caz, nu există informații că ar fi fost folosită vulnerabilitatea în vreun atac.