Cum o să fie primul contact cu extratereștrii – dacă crezi această teorie

Mulțumită filmelor SF, cu toții visăm – într-o măsură mai mare sau mai mică – la ideea de a întâlni o nouă formă de viață. Șeful Departamentului de Astronomie de la Harvard, Avi Loeb, este de mult timp preocupat de această problemă.

Loeb a speculat în trecut despre posibilitatea ca exploziile rapide de unde radio ar putea fi mesaje de la extratereștri și a sugerat că un obiect interstelar care a trecut prin sistemul nostru solar ar putea fi un semn de la o altă civilizație. Mai nou, într-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel, omul de știință și-a împărtășit părerile cu privire la vânătoarea de extratereștri.

Cercetătorul crede că, dacă am fi contactați de extratereștri, acesta ar fi unul din cele mai extraordinare incidente din istoria umanității. „Dacă te gândești la istoria oamenilor, perspectiva s-a schimbat pe măsură ce noi am evoluat – de la un singur individ la o familie, la un trib, la o țară, și într-un final, chiar am găsit alte continente cu oameni care trăiesc acolo”, a zis Loeb. „Dacă ar fi să găsim acum alte ființe dincolo de planeta Pământ, acesta ar fi cel mai mare pas făcut vreodată”.

Loeb a zis că primul contact cu extratereștrii este imposibil de prezis, datorită tuturor modalităților diferite prin care viața ar putea să evolueze în afara Pământului. „Nu vă pot spune cum va arăta acest moment”, a zis el. „Dar va fi șocant. Pentru că noi suntem influențați de propriile noastre experiențe. Ne imaginăm alte ființe ca fiind similare nouă. Dar poate că sunt diferite într-un mod radical”.

Când a fost rugat să numească extraterestrul fictiv preferat, Loeb a răspuns astfel: „Să fiu sincer, personal nu îmi place science fiction-ul. Am o problemă atunci când acțiunea dintr-un film violează legile fizicii. În acele cazuri, nu mă pot bucura estetic de experiență”.