Există anumite cuvinte pe care le-ai auzit toată viața, dar cu siguranță nu știi de unde vin. Mai ales că de unele nici nu știai că sunt, de fapt, prescurtări.

Atunci când mergi cu mașina, probabil te trezești câteodată spunând că trebuie să oprești la PECO în loc de benzinărie. Dar te-ai gândit vreodată la ce înseamnă? Cuvântul este, de fapt, o abreviere. Înainte de Revoluție, nu existau OMV, Lukoil sau altele cu care ești obișnuit astăzi.

Pe atunci, PECO era denumirea folosită pentru stațiile de comercializare a carburanților de pe teritoriul țării. Este o abreviere de la Produse Etilate cu Cifră Octanică.

Cu toții numim acea mașină mare care transportă marfă TIR, dar sigur habar nu ai de unde vine numele. Termenul TIR a intrat așa în vocabularul nostru, dar el nu se referă tocmai la vehiculul în sine. De fapt, aceasta este o abreviere de la Transport Internațional Rutier. Aici găsești mai multe detalii.

Ce înseamnă OK și cum a apărut

OK, scris uneori și okay, este un cuvânt din engleză, care înseamnă „bine”, ori „acceptabil”, în funcție de context. Apariția lui nu a fost determinată cu exactitate și sunt mai multe teorii. O teorie susține că OK este abrevierea pentru „oll korect”. Acesta e un termen de jargonapărut în anii 1830. Cuvântul OK a apărut sub forma unei glume în 1839, în ziarulThe Boston Post.

Termenul OK s-a bucurat de popularitate și prin dicționarullimbii Choctaw, scris de Cyrus Byingtonîn 1915. Acolo apare sub forma okeh, care însemna „este așa și în niciun alt mod”. În fine, în 1919, președintele SUA Woodrow Wilsona susținut teoria cu limba Choctaw, l-a rescris sub forma „okeh” și mai târziu a ajuns sub forma „okay”.

Nu există un consens cu privire la ortografie. Așa că poate fi găsit sub formele „OK”, „O.K.”, „ok”, „okay”, „okee”, „okie”, „kay”, „k” sau „kk”. Aici găsești mai multe detalii.

Denumirile unor mașini sunt, de fapt, prescurtări

Printre aceste prescurtări extrem de comune în limba română se numără și ARO, producător de vehicule de teren. Aceasta este și ea o abreviere. Numele companiei era, de fapt, Auto România. Poți citi aici mai multe detalii despre aceasta.

Un alt producător de mașini al cărui nume este o abreviere este Smart. Pentru producția mașinii au colaborat două companii, iar numele mașinii provine chiar de la combinarea denumirilor a două. Astfel, prin alăturarea numelui companiei Swatch cu cea a companiei Mercedez-Benz, a rezultat numele Swatch Mercedes ART. Acesta s-a transformat ulterior în binecunoscutul Smart.

Printre aceste prescurtări se numără și una ceva mai cunoscută, dar poate nu suficient. BMW nu este o simplă alăturare de litere, ci înseamnă, de fapt, ceva. BMW este acronimul pentru Bayerische Motoren Werke AG, producător german de automobile. Dacă vrei detalii despre asta, le poți găsi aici.