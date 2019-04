Ce face televizorul care costă cât un BMW și un Mercedes la un loc

Sony se pregătește să-și lanseze noile modele de televizoare pentru 2019 și dacă vrei cel mai tare și cel mai mare televizor de la japonezi atunci trebuie să-ți iei un credit de la bancă.

Cel mai scump model al companiei costă cât un BMW și un Mercedes la un loc.

Sony a prezentat noile televizoare Master Series Z9G în ianuarie 2019, iar acum a afișat și prețurile pentru modelele de televizoare. Numai prețul de pornire ar trebui să te sperie, 13.000 de dolari pentru Master Series Z9G de 85 de inci (215 cm), iar varianta cu diagonala de 98 de inci (248 cm) te costă nu mai puțin de 70.000 de dolari.

De banii ăștia ai putea să-ți cumperi un Mercedes-Benz Clasa A 180 LL (în jur de 33.000 de euro) și un BMW 218i Coupe (30.000 de euro).

Totuși, dacă vrei să vezi, la cea mai bună calitate, emisiunile de la TVR 1 HD, ProTV sau Antena atunci Sony Z9G ar putea fi pentru tine. Chiar și așa, acesta nu este cel mai scump televizor de pe piață. Samsung se laudă cu Q900, un TV de 85 de inci de 100.000 de euro.

Ce oferă televizorul de 70.000 de dolari al Sony

Televizoarele nu fac de mâncare și nici nu te plimbă dintr-un loc în altul, însă sunt uriașe și au o rezoluție 8K.

Televizorul Sony este unul uriaș. Drept urmare, nici nu este ușor și cântărește 94,2 kilograme fără stand și depășește borna de 100 kg cu stand. Cu toate acestea, TV-ul ar putea fi montat pe perete.

TV-ul Sony este un LED cu o rezoluție 8K (7680 x 4320 pixeli), are local dimming, suportă HDR10 și Dolby Vision. Procesorul televizorului este X1 Ultimate și acesta ar fi capabil să transforme și conținut cu o rezoluție mai mică la 8K prin upscaling. Rămâne de văzut cât de bine poate face acest lucru.

Televizorul are și 16 difuzoare (dintre care 4 subwoofer) care ar fi capabile de un sunet de calitate mai ales că suportă Dolby Audio și Dolby Digital Plus. Totuși, persoana care are 70.000 de dolari să dea pe un televizor probabil că are deja un sistem audio performant. Pe lângă toate acestea, Sony susține că televizorul ar trebui să-ți ofere cea mai bună experiență de vizionare. De văzut și de crezut.

Televizorul rulează Android și va fi disponibil pentru cumpărare din iunie 2019.