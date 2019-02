Filmele care au intrat în istorie încă de când au fost lansate

Istoria filmelor începe cândva în anii 1890, pe vremea când acestea erau doar o curiozitate la târguri. Tehnologia a evoluat, astfel încât în 1910 oamenii și-au dat deja seama cum să lipească mai multe scene între ele, iar în 1926 s-a descoperit că filmele pot avea și sonor.

De-a lungul timpului au avut loc multe premiere cinematografice, care mai de care mai fascinante, pe care poate nu le apreciem pe cât ar merita. Aceste premiere pot fi de orice tip – de la cele tehnologice la cele legate de conținut.

Primul film care strâns peste 100 de milioane de dolari la box office

Filmul „Jaws” (1975) a fost regizat de Steven Spielberg când acesta avea doar 27 de ani. Acesta a fost practic începutul conceptului de blockbuster de vară. Prima oară când a fost difuzat, a strâns 260 de milioane de dolari – ceea ce nu pare extrem de mult prin comparație cu veniturile strânse de filmele care apar acum în perioada verii. Doar că, dacă e să ajustăm valoarea aceasta în funcție de inflație, am ajunge la o valoare de peste 1 miliard de dolari.

Înainte de „Jaws”, filmele erau lansate doar în centrele comerciale mari, abia apoi erau lansate și în restul orașelor dintr-o țară. „Jaws” a fost lansat în toată țară în aceeași zi, dând naștere unui nou concept.

Primul film realizat complet cu ajutorul CGI-ului

Pixar a lansat în 1995 unul din filmele care au definit compania – „Toy Story”. Acesta a fost primul film realizat complet cu ajutorul CGI-ului. Tehnica de animație din „Toy Story” a ridicat ștacheta foarte sus pentru celelalte filme de animație care au urmat.

Primul sărut între doi oameni de etnii diferite

Relațiile interrasiale au fost multă vreme un tabu – și, într-o măsură mai mică, încă sunt și astăzi. Tocmai de aceea, când „Island in the Sun” a apărut în 1957, controversele au fost inevitabile. În film au existat două relații interrasiale – una între o femeie caucaziană și un bărbat de culoare, iar alta între un o femeie indiană și un bărbat caucazian. Una din actrițele din film, Joan Fontaine, a primit multă vreme scrisori de ură cu privire la decizia de a juca rolul unei femei implicate într-o relație interrasială.

Primul film care a folosit o melodie rock în coloana sonoră

Acum suntem obișnuiți să auzim melodii rock în coloanele sonore ale filmelor, indiferent de genul acestora. Doar că nu a fost mereu așa. Primul film care a folosit o asemenea melodie în coloana sonoră a fost „Blackboard Jungle”, lansat în anul 1955. Acesta a tratat într-o manieră serioasă viața profesorilor dintr-o școală de oraș interrasială.

Melodia în cauză a fost „Rock Around the Clock”, de la Bill Haley & His Comets. A apărut de mai multe ori în film – în genericul de la început, în prima scenă a filmului, într-o scenă de la mijloc și la finalul filmului.

Primul film 3D

Astăzi ai senzația că cel puțin jumătate din filmele care apar în cinematografe par să fie disponibile în varianta 3D. Doar că primul film 3D realizat vreodată a apărut acum mai bine de jumătate de secol în urmă, în 1953 – anume „House of Wax”.

Pe lângă faptul că a fost realizat în format 3D, „House of Wax” a fost și printre primele filme din genul horror color. Audiențele de la acea vreme trebuiau să poarte ochelari speciali pentru a putea vedea efectul 3D (la fel ca astăzi, de altfel).

Primul film în care personajele fac schimb de corpuri

Probabil că ai văzut cel puțin un film în care povestea centrală implica ideea ca două personaje să facă schimb de corpuri (câteva exemple moderne sunt „Freaky Friday”, „The Hot Chick” și „It’s a Boy Girl Thing”). Doar că ideea a luat naștere cu mai mult de un secol în urmă, în 1916, cu filmul „Vice Versa”. În acest film, un tată și un fiu fac schimb de corpuri, iar de acolo acțiunea curge așa cum te-ai aștepta.

Primul film în care SMS-urile apar pe ecran, lângă personaj

Odată cu popularizarea conversațiilor prin SMS, producătorii de film au căutat metode prin care să arate personajele având conversații pe telefon. Tehnicile cele mai populare implicau, până nu de curând, citirea cu voce tare a mesajelor sau un cadru cu personajul care ține în mâini telefonul, iar tu poți vedea direct conversația pe ecran.

Ulterior, producătorii și-au dat seama că au nevoie de mai multă creativitate. Din acest motiv, a apărut tehnica prin care mesajele text apar direct lângă personaj, care a debutat în filmul „Sex Drive”.