Premiera Orange pentru România: 5G cu internet nelimitat și opțiune specială

Orange a lansat, oficial, 5G. Și a făcut-o în România dintre toate țările europene în care activează. Abonamentul nu-i mai scump decât cele cu care ești obișnuit, dar vine cu câteva opțiuni speciale. Totodată, Orange propune să-ți conectezi și ceasul la internet, iar el să fie independent de telefon.

Din 5 noiembrie, oficial, avem 5G de la Orange în România. Țara noastră e prima din grupul Orange în care serviciile 5G sunt active. Și asta în ciuda întârzierii licitație pentru 5G. Astfel, rețeaua de acum e construită pe infrastructura 4G, dar cu viteze mult mai mari.

Serviciile Orange 5G sunt disponibile în București, Cluj și Iași. Iar oferta comercială 5G vine cu produse în exclusivitate: number share, eSIM, HD Voice Plus, dar și Samsung Galaxy S10 5G ca telefon compatibil. Number share îți permite, de exemplu, să ai acces la internet pe un ceas inteligent fără să fie nevoie de conexiunea lui la telefon.

Ce înseamnă Orange 5G în România lui 2019

Înainte de toate, 5G e mult mai rapid. De aproape 10 ori mai rapid decât 4G și, deocamdată, acesta e principalul avantaj. În timp, vor mai fi implementate și folosite alte avantaje, cum ar fi că mai multe dispozitive pot fi conectate în același timp la internet sau că timpul de răspuns e mai mic.

În orașele în care operatorul a introdus 5G are o cotă de piață de circa 40%. Totodată, sunt și orașele în care dezvoltarea tehnologică e accelerată. Totodată, la nivelul României, compania susține că are circa cinci milioane de utilizatori pe rețeaua 4G.

Utilizatorii vor beneficia de viteze de internet de până la 1,2 Gbps pe mobil. Viteza medie va fi de circa 600 Mbps.

În ceea ce privește timpul de răspuns mai scăzut, acesta va face posibilă dezvoltarea proiectelor de tipul mașini autonome, smart cities sau aplicații de realitate virtuală la scară mai mare. Miza, deocamdată, e pe streaming video la rezoluție 4K, gaming și folosirea aplicațiilor pentru care ai nevoie de lățime de bandă mai mare și viteze mai ridicate. Un exemplu de utilizare de către Orange a fost la Untold 2019.

Cât despre furnizorii de echipamente, dată fiind situația cu Huawei la nivel global, Orange susține că și-a dezvoltat și-și dezvoltă rețeaua independent de furnizor, ca să nu fie dependent de el. Astfel, lucrează cu Nokia, Ericsson (pe rețeaua 4G, de exemplu) și Samsung.

Serviciile anunțate de operator odată cu 5G

Orange debutează în 5G cu un Samsung Galaxy S10 5G, adus în exclusivitate în această rețea. Telefonul costă 47 de euro pe lună, la un abonament Orange Me Start 25. Prețul abonamentului este de 25 euro pe lună.

Abonamentul include acces la cea mai mare viteză 5G din România, trafic de internet nelimitat, 9,33 GB în roaming SEE pe mobil, apeluri de voce şi SMS-uri nelimitate naţional şi în roaming SEE. La acestea se adaugă acces la conţinut de calitate prin serviciul de muzică Deezer şi pachetul de TV mobil Family HD Go.

În acelaşi pachet, clienţii pot beneficia gratuit de conectivitate sporită cu serviciul number share, pe care Orange îl lansează în premieră în România alături de ceasul Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE.

Serviciul acesta îți permite să folosești acelaşi număr de telefon pe mai multe dispozitive – nu-i nevoie de-o conexiune Bluetooth sau Wi-Fi. Poți accesa agenda de contacte, poți iniţia şi primi apeluri sau poți folosi datele mobile direct de pe ceas, independent de smartphone.

Ceasul Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE este disponibil exclusiv în oferta Orange cu o rată lunară de 14 euro, împreună cu Samsung Galaxy S10 5G. De asemenea, acest serviciu poate fi activat împreună cu orice abonament Orange pentru persoane fizice, la un preţ de doi euro pe lună.