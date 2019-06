Poze până acum nevăzute de la 11 Septembrie. Cum arăta locul atacului

Expertul în arhive digitale Jason Scott a reușit să aducă la suprafață imagini vechi – dar care, pentru ochii noștri, sunt noi – cu dezastrul de la sol din urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie.

Descoperirea lui Scott a fost inspirată de discursul comediantului și activistului Jon Stewart, care a ținut un discurs înflăcărat despre importanța acordării de sprijin financiar oamenilor care au intervenit imediat în urma atacului dincolo de 2001.

In the past week, I was handed a cache of 2,400 photos taken at Ground Zero from the end of September to beginning of October, 2001. They were taken by a worker who was there with a Canon Powershot G1, and who snapped away while toiling through the wreckage. pic.twitter.com/4PHDCJUeB6

Scott a subliniat în tweet: „În ultima săptămână, am primit o arhivă de 2.400 de fotografii făcute de la nivelul zero la finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie, 2001. Au fost făcute de un muncitor care se afla acolo cu un Canon Powershot G1, și care a făcut fotografii în timp ce muncea printre rămășițe”.

Într-un tweet ulterior, Scott a subliniat că muncitorul din spatele tuturor acestor fotografii este, din păcate, mort:

So, it would probably be useful to interview the worker who took all these photos, who walked around the grounds, who captured these unique images of Ground Zero from all over the space, showing the effort being done to clear the wreckage.

Except we can’t.

He’s dead. pic.twitter.com/eoNZqr3Ytl

— Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019