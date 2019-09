Particule dăunătoare pentru fetuși ar putea pătrunde direct prin placentă

Poluarea este o problemă gravă cu care populația planetei se confruntă și ar putea afecta bebelușii chiar înainte ca aceștia să se nască.

Cercetătorii au descoperit noi dovezi care ar demonstra faptul că poluanții din aer ar putea pătrunde prin placenta care ar trebui, de fapt, să protejeze fetusul din pântecele mamei. Noul studiu indică faptul că fetușii sunt direct expuși la poluarea atmosferică.

Astfel, particulele de carbon negru pe care mama le inhalează ar putea penetra placenta și ajunge direct la fetusul din pântecele acesteia.

Cercetătorii au găsit mii de particule de carbon negru per milimetru cub de țesut din partea de placentă orientată spre fetus.

Placenta este organul musculos care se formează în interiorul uterului în timpul sarcinii și are rolul de a furniza oxigen și substanțe nutritive copilului care se dezvoltă în interiorul său.

Substanțe precum alcoolul, nicotina sau alte droguri sunt cunoscute pentru abilitatea lor de a penetra placenta. Acum, am avea dovezi că poluanții din aer ar face același lucru.

Cât de tare afectează poluarea fetușii

Cercetătorii au examinat placentele a 25 de femei nefumătoare dintr-un oraș din Belgia cu un grad de poluare sub limitele Uniunii Europene. Au corelat apoi datele cu gradul de expunere la poluare al mamelor. Astfel, în cazul femeilor care locuiau mai aproape de drumurile principale, oamenii de știință au găsit în medie, 20.000 de nanoparticule per milimetru cub. În cazul femeilor care locuiau în zone mai retrase, media a fost de aproximativ 10.000 de nanoparticule per milimetru cub.

Particulele ar călători astfel din plămânii mamei direct prin placentă, ajungând să afecteze copilul care crește în uterul femeii.

Aceasta ar putea fi o dovadă suficient de bună pentru a arăta legătura dintre poluarea din aer și un risc mai ridicat de pierdere a sarcinii sau naștere prematură.

Situația este îngrijorătoare. Tim Nawrot, conducătorul studiului, spune că aceasta este perioada cea mai vulnerabilă din viața unui om, când toate sistemele și organele sunt în plină dezvoltare.