Pokemon Sleep este jocul care te invită să dormi, pentru că ai neglijat odihna

În contextul în care Pokemon Go nu mai este la modă în cea mai mare parte a lumii, creatorii jocului lucrează acum la Pokemon Sleep.

În momentul în care s-a lansat și pentru aproximativ un an după, Pokemon Go a fost un fenomen cultural care a făcut valuri în fiecare colț al mapamondului. Un număr important de oameni au început să meargă mai mult pe jos pentru a colecta pokemoni prin intermediul realității augmentate. Mersul pe jos în același joc facilitează și clocirea ouălelor care au nevoie să parcurgi anumite distanțe pe jos pentru a se transforma într-un nou pokemon pentru colecția ta.

În contextul în care Detective Pikachu a adus din nou în actualitate fascinația pentru Pokemon, compania din spatele acestui univers fantastic a decis să înceapă promovarea unui nou joc video pentru mobile. Chiar dacă nu se va lansa într-o variantă finală decât în 2020, The Pokemon Company a detaliat deja particularitățile care vor face Pokemon Sleep o creație atât de interesantă.

În contextul în care Sleep înseamnă somn în engleză, scopul principal al jocului este unui evident, dar încearcă să nu-l ignori doar din acest motiv. Pokemon Sleep este menit să-ți dea un motiv în plus să te trezești dimineața, o mică ”pilulă” de bucurie, un motiv de entuziasm suplimentar, dincolo de faptul că orele de somn te fac mai odihnit.

Pentru noul joc, The Pokemon Company a încheiat un parteneriat cu Nintendo pentru a crea un accesoriu intitulat Pokemon GO Plus +. Acesta te va ajuta să prinzi pokemoni în timpul zilei și îți va monitoriza calitatea somnului pe timpul nopții. Momentan, nu este foarte clar dacă ai neapărată nevoie de el pentru a te bucura de Pokemon Sleep sau jocul va funcționa și doar cu smartphone-ul.

⬇️ Pokémon GO Plus + Details ⬇️

☀️ Use it as a Pokémon GO Plus during the day.

? Put it next to your pillow at night to track your time sleeping.

? It sends this sleep information to your smartphone via Bluetooth. #PokemonGOPlusPlus

— Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019