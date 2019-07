Poate cea mai ciudată legumă care va fi cultivată în spațiu

S-ar putea ca legumele cultivate în spațiu să nu pară o prioritate necesară pentru NASA, însă experimentul va fi unul util pentru misiunile viitoare.

Trimiterea omului pe Lună sau chiar pe Marte sunt printre cele mai mari ambiții pe care atât NASA cât și unele companii le vor devenite realitate. Pentru orice misiune în spațiu, trebuie luate în considerare o mulțime de detalii care la prima vedere ar putea părea nesemnificative, însă au o importanță majoră pentru astronauții trimiși în spațiu.

Astfel, NASA lansează un nou experiment prin care vrea să vadă ce plante pot fi cultivate cu succes în spațiu. Mai exact, agenția americană vrea să trimită ardei spre Stația Spațială Internațională care urmează să fie cultivați la bordul acesteia. Este vorba de un tip special de ardei, numiți Española chile, care ar urma să fie primul tip de legumă cărnoasă crescută și recoltată pe ISS.

Până acum, NASA a mai reușit acest lucru cu câteva tipuri de salată.

De ce NASA vrea să cultive legume în spațiu

Tot experimentul este menit să contribuie la îmbunătățirea dietei astronauților care se află în misiuni în spațiu. Astfel, în loc să aibă parte doar de meniurile preambalate trimise de pe Pământ, aceștia s-ar putea bucura și de legume proaspete, crescute la Stația Spațială Internațională.

Condițiile din spațiu sunt diferite de cele de pe Pământ, iar gravitația zero are și efecte negative asupra astronauților. Așadar, ardeii Española chile ar fi o sursă numai bună de vitamina C care i-ar ajuta pe astronauți să facă față mai bine spațiului cosmic.

Ardeiul chile este de fapt o încrucișare între două tipuri de semințe: New Mexico și Sandia. Experții au ales această combinație pentru că hibridul rezultat ar urma să aibă capacitatea de a crește mai repede, dar și să facă față mediului din spațiu.