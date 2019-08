Playboy tocmai a lansat primele sale căști wireless

Dacă aveai în plan să-ți cumperi o pereche de căști wireless, probabil nu te-ai gândit că o să ai opțiunea să le cumperi chiar de la Playboy.

În prezent, există o mulțime de branduri care comercializează căști wireless, iar celebra revistă americană pentru bărbați a intrat și ea recent în această zonă. Astfel, compania și-a creat propriul brand audio, numit Playboy Audio, prin intermediul căruia s-a apucat să vândă căști wireless.

Primul model de căști pe care compania îl oferă se numește ICON 1 Wireless Headphones și e deja disponibil pe site-ul său.

Playboy are (bineînțeles) numai lucruri bune de spus despre noile sale căști wireless. Astfel, le descrie ca fiind dispozitive de calitate premium care îți oferă o experiență audio fără sunet distorsionat. În plus, spune că ICON 1 are și un microfon avansat, dar și o tehnologie hands-free care oferă un sunet extrem de clar în timpul apelurilor.

Ce aduc noile căști wirelss de la Playboy

Căștile sunt unele ultraportabile, foarte ușoare și cu un design ergonomic care oferă un nivel ridicat de confort atunci când le porți. Logo-ul companiei este și el destul de vizibil pe ambele părți.

Poate cea mai utilă parte o reprezintă bateria căștilor. Playboy spune că aceste căști wireless au baterii Li-Ion mai bune, care se încarcă mai rapid și se consumă mai greu. Căștile ar putea ajunge și la o autonomie de 22 de ore per încărcare.

De asemenea, acestea vin și cu un cablu auxiliar pe care îl poți folosi pentru a le conecta la dispozitivele tale.

Poate firma Playboy nu este cea mai de încredere atunci când vrei să-ți cumperi o pereche de căști wireless, însă ai putea fi surprins de calitatea acestora. Totuși, ar trebui să iei în considerare și prețul acestora, care nu e cel mai accesibil: căștile Playboy te vor costa 150 de dolari.